"З любов'ю, Па": спливло листування принца Філіпа з його невісткою Діаною

Листування стала дуже активним в 1992 році, коли в родині Чарльза і Діани почалися проблеми. Принц Філіп назвав себе "самопроголошеним консультантом з питань шлюбу" і зробив все, щоб утримати Діану від розлучення зі своїм сином.

Як сказав колишній королівський дворецький Пол Барелл, принц Філіп "зробив більше, намагаючись врятувати шлюб Чарльза з Діаною, ніж його син".

Діана навіть сказала одного разу своїм друзям: "Скільки ще дружин обговорювали свої сімейні проблеми зі своїм тестем, а не зі своїм чоловіком?"

Ось декілька фраз з листів принца Філіпа до Діані

"Чарльз, як для людини в його становищі, вчинив нерозумно, ризикнувши всім разом з Каміллою. Я не можу уявити, щоб хтось при здоровому розумі залишив тебе заради Камілли. Така перспектива навіть не приходила нам в голову"

"Чи можете ви чесно заглянути у своє серце і сказати, що відносини Чарльза з Каміллою не мають нічого спільного з вашою поведінкою стосовно нього у вашому шлюбі?"

"Я готовий визнати, що у мене немає таланту консультанта з питань шлюбу..."

Принцеса Діана і принц Чарльз (Фото: Getty Images)

Як розповідає одна з подруг принцеси Діани, яка була удостоєна честі прочитати листи герцога Единбурзького, слова Філіпа "були теплими та добрими, ввічливими й послужливими, як у батька, що пише своїй доньці".

"Він спирався на власний досвід. В одному листі принц написав, що коли він і Єлизавета II одружилися, то думали, що проведуть кілька років разом, оскільки йому "довелося відмовитися від улюбленої кар'єри". Але, на щастя, розлучення не трапилося, і вони з королевою прожили довге і щасливе спільне життя", - розповіла мадам Люсія Флеша де Ліма.

До самої своєї смерті в 1997 році принцеса Діана продовжувала у своїх листах називати принца Філіпа "тато", а королеву Єлизавету – "мама". Свої листи до принцеси Діані герцог Единбурзький підписував завжди: "З любов'ю, Па".