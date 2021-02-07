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Такие роды будут впервые: Виктор Павлик рассказал, как назовет ребенка от молодой жены

Автор: Роман Мирончук

Виктор Павлик в скором времени станет отцом в четвертый раз. 26-летняя супруга 55-летнего украинского артиста Екатерина Репяхова должна родить в июне. С именем малыша уже определились, его назовут Мишей.

Об этом Павлик рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя".

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Павлик отметил, что назвать Мишей они решили не только мальчика, но и, если появится девочка. При этом артист признался, что это будут первые его партнерские роды, но он этого сильно боится, поэтому еще не знает, хочет ли присутствовать во время родов.

"Я никогда не присутствовал на родах. Не дай Бог, может, еще упаду в обморок. Не знаю, как на все это смотреть. Эти пуповины, разрезания. Я еще не дозрел", - рассказал певец.

Стоит отметить, что для супруги Павлика это будут первые роды. Екатерина Репяхова заявила, что они также планируют торжественную свадьбу, которую наметили на ноябрь.

Виктор Павлик назвал имя своего ребенка от Екатерины Репяховой (видео: YouTube)

Напомним, Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка. Артист признался, что они с женой ждут мальчика, и очень надеются, что он появится на свет 13 июня, в день рождения Екатерины Репяховой.

Артист также рассказал, что мечтал о наследнике, а вот Катя до того, как узнала пол ребенка, хотела девочку.

Ранее Виктор Павлик высказался о скандалах между своими женами. Артист признался, что старается не реагировать на нелестные высказывания бывшей жены.

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