Такие роды будут впервые: Виктор Павлик рассказал, как назовет ребенка от молодой жены

Павлик отметил, что назвать Мишей они решили не только мальчика, но и, если появится девочка. При этом артист признался, что это будут первые его партнерские роды, но он этого сильно боится, поэтому еще не знает, хочет ли присутствовать во время родов.

"Я никогда не присутствовал на родах. Не дай Бог, может, еще упаду в обморок. Не знаю, как на все это смотреть. Эти пуповины, разрезания. Я еще не дозрел", - рассказал певец.

Стоит отметить, что для супруги Павлика это будут первые роды. Екатерина Репяхова заявила, что они также планируют торжественную свадьбу, которую наметили на ноябрь.

Виктор Павлик назвал имя своего ребенка от Екатерины Репяховой (видео: YouTube)