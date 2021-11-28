Есть риск совершить опасную ошибку: гороскоп для всех знаков Зодиака с 29 ноября по 5 декабря

Не стоит принимать в эти дни важных решений, так как есть риск совершить опасную ошибку.

Гороскоп на начало декабря говорит о том, что первый зимний месяц начнется с напряжения. Уныние, неуверенность в себе и отсутствие жизненной энергии – вот, что будет сопровождать многих представителей зодиакального созвездия.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря. Об этом информирует Lunday.

Овен

В начале недели возможно недопонимание с близким человеком – вы столкнетесь с серьезной обидой и раздражением. Грамотное общение и уважение к чужому мнению помогут вам преодолеть конфликт. Возможны также ссоры с друзьями. А вот на выходных возможно какое-то чудесное событие.

Телец

Позаботьтесь о своем здоровье – первые дни декабря принесут вам ухудшение здоровья. Скорее всего скажутся чрезмерные физические нагрузки и неправильное питание. Добавьте в рацион фрукты и овощи, постарайтесь не перенапрягаться и полноценно отдыхать. На работе вероятен аврал, а с близким человеком – ссора. Воскресенье пройдет чудесно.

Близнецы

Декабрь принесет период безоблачного счастья. Не имеет значение, в паре вы или нет – вам светит любовь. В профессиональном плане ожидается поступление финансов, а энергичность и легкость в общении помогут привлечь нужных партнеров или клиентов. В конце недели возможно ухудшение хронических заболеваний или бытовые травмы.

Рак

Последние дни осени станут настоящим испытанием на прочность. Нервы будут просто на пределе, ожидаются сложности на работе и излишняя нервозность. В субботу вы будете чувствовать себя уже выжатым как лимон. В воскресенье ограничьте любые нагрузки и постарайтесь полноценно отдохнуть.

Лев

Вам повезет оказаться в нужном месте в нужное время. Это сыграет важную роль в вашем благосостоянии. Жизнелюбие станет опорой на этой неделе, а одиноким представителям звезды приготовили счастливую встречу. Со среды по пятницу могут быть недоразумения с деловыми партнерами. На выходных ожидается приятный отдых в кругу родных.

Дева

Начало зимы принесет Девам творчество и трудолюбие. Чтобы добиться реальных успехов, нужно направить силы на воплощение мечты в жизнь. Простые фантазии эффекта не дадут. Середина недели станет очень насыщенной. В субботу могут быть ссоры дома. А в воскресенье одиноких ожидает приятный сюрприз.

Весы

Ваше спокойствие и уверенность помогут вам получить расположение окружающих. Ваши деловые партнеры рассмотрят в вас союзника, коллеги – собеседника, начальство – профессионала. В начале недели есть вероятность получить перспективное предложение, а в середине недели прилетят деньги. В конце недели запланированный поход в гости принесет удовольствие.

Скорпион

Ваши заветные мечты начнут воплощаться в жизнь. Важный совет от астрологов – не манипулируйте другими людьми, иначе все достижения лопнут. Используйте период для достижения новых высот в профессиональной сфере и стабилизации в личных отношениях. Новолуние наделит вас чувственностью и обаянием.

Стрелец

В начале недели у вас есть шанс поправить свое материальное положение. Серьезных конфликтов вам удастся избежать, а недопонимание с коллегами будет временным. Ваша интуиция обострится, но появится мнительность. Постарайтесь вернуть уверенность в себе и у вас все получится. На выходных ожидается оригинальные и увлекательные развлечения.

Козерог

В понедельник и вторник будьте осторожнее, возможны неприятные сюрпризы. На работе ожидается стрессовая ситуация, в личной жизни – ссора, еще и самочувствие будет не на высоте. А вот потом Козероги вытянут просто счастливый билет и получат порцию везения. В конце недели обратите внимание на новое знакомство – оно будет очень важным.

Водолей

Одиноких Водолеев ждет сюрприз на этой неделе – необычная ситуация, которая принесет самое увлекательное приключение в жизни. Постарайтесь полагаться на свою интуицию. Во второй половине недели возможно разочарование, но поищите в нем и положительную сторону. Суббота порадует небольшим и приятным сюрпризом.

Рыбы

Неделя станет удачным периодом для реализации личных амбиций и творческих планов. Первые три дня посвятите подготовке к активным действиям, а во второй половине недели – начните воплощать задуманное в жизнь. Энергия Луны может помешать объективному восприятию ситуации в субботу. Не ввязывайтесь в авантюры, а воскресенье проведите с близкими друзьями.