Є ризик зробити небезпечну помилку: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 29 листопада по 5 грудня

Гороскоп на початок грудня говорить про те, що перший зимовий місяць почнеться з напруги. Зневіра, невпевненість в собі та відсутність життєвої енергії – ось, що буде супроводжувати багатьох представників зодіакального сузір'я.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 29 листопада по 5 грудня. Про це інформує Lunday.

Овен

На початку тижня можливе непорозуміння з близькою людиною – ви зіткнетеся з серйозною образою і роздратуванням. Грамотне спілкування і повага до чужої думки допоможуть вам подолати конфлікт. Можливі також сварки з друзями. А ось на вихідних можливо якась чудова подія.

Телець

Подбайте про своє здоров'я - перші дні грудня принесуть вам погіршення здоров'я. Швидше за все позначаться надмірні фізичні навантаження і неправильне харчування. Додайте в раціон фрукти та овочі, постарайтеся не перенапружуватися і повноцінно відпочивати. На роботі ймовірний аврал, а з близькою людиною – сварка. Неділя пройде чудово.

Близнюки

Грудень принесе період безхмарного щастя. Не має значення, в парі ви чи ні – вам світить любов. У професійному плані очікується надходження фінансів, а енергійність і легкість в спілкуванні допоможуть залучити потрібних партнерів або клієнтів. В кінці тижня можливе погіршення хронічних захворювань або побутові травми.

Рак

Останні дні осені стануть справжнім випробуванням на міцність. Нерви будуть просто на межі, очікуються складності на роботі та зайва нервозність. У суботу ви будете відчувати себе вже вичавленим як лимон. У неділю обмежте будь-які навантаження і постарайтеся повноцінно відпочити.

Лев

Вам пощастить опинитися в потрібному місці в потрібний час. Це зіграє важливу роль у вашому добробуті. Життєлюбність стане опорою на цьому тижні, а самотнім представникам зірки приготували щасливу зустріч. З середи по п'ятницю можуть бути непорозуміння з діловими партнерами. На вихідних очікується приємний відпочинок в колі рідних.

Діва

Початок зими принесе Дівам творчість і працьовитість. Щоб домогтися реальних успіхів, потрібно направити сили на втілення мрії в життя. Прості фантазії ефекту не дадуть. Середина тижня стане дуже насиченою. У суботу можуть бути сварки вдома. А в неділю самотніх чекає приємний сюрприз.

Терези

Ваш спокій і впевненість допоможуть вам отримати прихильність оточуючих. Ваші ділові партнери розглянуть в вас союзника, колеги – співрозмовника, начальство – професіонала. На початку тижня є ймовірність отримати перспективну пропозицію, а в середині тижня прилетять гроші. В кінці тижня запланований похід в гості принесе задоволення.

Скорпіон

Ваші заповітні мрії почнуть втілюватися в життя. Важлива порада від астрологів - не маніпулюйте іншими людьми, інакше всі досягнення лопнуть. Використовуйте період для досягнення нових висот у професійній сфері та стабілізації в особистих відносинах. Молодик наділить вас чуттєвістю і чарівністю.

Стрілець

На початку тижня у вас є шанс поправити своє матеріальне становище. Серйозних конфліктів вам вдасться уникнути, а непорозуміння з колегами буде тимчасовим. Ваша інтуїція загостриться, але з'явиться недовірливість. Постарайтеся повернути впевненість в собі й у вас все вийде. На вихідних очікується оригінальні та захоплюючі розваги.

Козоріг

У понеділок і вівторок будьте обережнішими, можливі неприємні сюрпризи. На роботі очікується стресова ситуація, в особистому житті – сварка, ще й самопочуття буде не на висоті. А ось потім Козероги витягнуть просто щасливий білет і отримають порцію везіння. В кінці тижня зверніть увагу на нове знайомство - воно буде дуже важливим.

Водолій

Самотніх Водоліїв чекає сюрприз на цьому тижні - незвичайна ситуація, яка принесе найцікавіше пригода в житті. Постарайтеся покладатися на свою інтуїцію. У другій половині тижня можливе розчарування, але пошукайте в ньому і позитивну сторону. Субота порадує невеликим і приємним сюрпризом.

Риби

Тиждень стане вдалим періодом для реалізації особистих амбіцій і творчих планів. Перші три дні присвятіть підготовці до активних дій, а в другій половині тижня – почніть втілювати задумане в життя. Енергія місяця може перешкодити об'єктивному сприйняттю ситуації в суботу. Не вплутуйтеся в авантюри, а неділю проведіть з близькими друзями.