Бурные романы, судьбоносные встречи и даже браки: каким знакам Зодиака год Тигра 2022 принесет любовь
Гороскоп на 2022-й год расскажет в любовном прогнозе для всех знаков Зодиака, что тотем года - Черный Водяной Тигр принесет им в сфере личных отношений, семейной жизни, общения и приключений.
Об этом пишет SlovoFraza.
Стихия Воды: Рак, Скорион, Рыбы
Астрологи говорят, что благодаря общительности и харизматичночти представителям водных знаков будет легко заводить знакомства в году Тигра.
Некоторые из связей могут обернуться бурными романами и даже браками.
При этом эксперты не советуют окунаться в омут с головой, получше присматриваться к потенциальным партнерам, чтобы не ошибиться.
Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец
Астрологи пророчат представителям огненной стихии бурные и страстные романы в 2022 году.
Однако может оказаться, что вам придется защищать свои чувства и бороться за свою любовь с соперниками.
Главное - покажите выдержку и разберитесь, чего вы хотите на самом деле, тогда все обернется в вашу пользу
Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог
Вам астрологи рекомендуют не жертвовать своими чувствами ради материальных целей.
Только в таком случае вам удастся избежать споров и построить гармоничные отношения с партнером.
Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей
Представителям воздушной стихии астрологи советуют не увлекаться эмоциями, а жить разумом.
Ведь слишком легкое отношение к жизни не всегда приятно партнерам, а єто чревато необратимыми последствиями для отношений.
Тем же, кто еще не встретил половинку, год Тигра может подарить судьбоносную встречу.
Ранее мы писали, каким знакам Зодиака год Черного Тигра принесет кардинальные перемены по мнению астролога Павла Глобы.
Также астролог Арина Артуровна рассказала про особенный период, который ожидается из-за перехода Меркурия в знак Стрельца.