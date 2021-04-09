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Резкое потепление, а потом снова мокрый снег: синоптик напугала капризами погоды

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине решила побаловать жителей страны теплой и сухой погодой. На выходных во все области придет настоящая весна. Однако во второй половине следующей недели синоптики снова прогнозируют похолодание и мокрый снег.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что на выходных погода в Украине будет чудесная – тепло, сухо и солнечно во всех областях. На Западе прогреется до +20 градусов.

"Чтоб вас там не держало завтра-послезавтра в условных четырех стенах – собирайтесь в эти выходные вырваться из них. Так как именно 10-11 апреля везде, во всех частях, во всех уголочках Украины будет светить солнце, будет сухая погода, а в среде апрельских градусов наконец-то проснется совесть, и они достигнут днем +12 +18 градусов, а в воскресенье на западе даже и +20 градусов", - обрадовала украинцев Диденко.

Синоптик отметила, что ночи пока еще останутся холодными, от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, поэтому стоит быть аккуратнее с ночными проветриваниями.

В Киеве также ожидается потепление и ясная сухая погода. В субботу прогреется до +12 +14 градусов, а в воскресенье до +14 +16 градусов.

Однако потепление продлится несколько дней и уже во второй половине недели возможно похолодание и снег в нескольких регионах Украины.

"Мало какая бочка меда бывает без своей персональной ложки дегтя. Во второй половине следующей недели в западной части Украины, на Севере и местами в центральных областях, тех, что западнее, снова ожидается похолодание и даже возможен мокрый снег. Этот каверзный прогноз – предварительный, требует уточнения", - предупредила Диденко.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики огорчили прогнозом погоды на вторую половину апреля и майские праздники.

А также мы рассказывали о том, что середина апреля будет с дождями и грозами.

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