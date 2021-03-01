Резкий перепад температур и мокрый снег: синоптики предупредили о непогоде

В восточных областях осадками зацепит Луганскую и Сумскую области, Харьков и Полтаву – пройдет мокрый снег с дождем. В остальных областях – переменная облачность. Ожидается сильный штормовой ветер. Ночью в регионе от -4 до 0 градусов, днем от +1 до +4 градусов, в Днепре до +6 градусов.

На юге без существенных осадков, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов. В Крыму облачно, но без осадков. Ночью от -2 до 0 градусов, днем от +5 до +7 градусов.

В северной части страны без осадков, сильный ветер с порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем ожидается от +4 до +6 градусов.

На западе без существенных осадков, штормовой ветер. Ночная температура составит от -4 до -1 градуса, днем ожидается от +8 до +10 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, ожидается сильный ветер. Ночью в регионе от -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов, местами возможно до +8 градусов.

В Киеве 2 марта без осадков, небольшая облачность. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью от -1 до +1 градуса, днем воздух прогреется до +4 +6 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 2 марта