RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Різкий перепад температур і мокрий сніг: синоптики попередили про негоду

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні очікується в більшості регіонів суха і відносно тепла. Невеликий сніг з дощем очікується на сході та північному сході. Нічна температура повітря триматиметься нижче нуля, вдень у більшості областей потеплішає.

Як повідомляє Український гідрометцентр, найтепліше 2 березня буде у західних областях, а найхолодніше – на сході.

У східних областях опадами зачепить Луганську та Сумську області, Харків і Полтаву – пройде мокрий сніг з дощем. В інших областях – мінлива хмарність. Очікується сильний штормовий вітер. Вночі від -4 до 0 градусів, вдень від +1 до +4 градусів, у Дніпрі до +6 градусів.

На півдні без істотних опадів, невелика хмарність. Нічна температура повітря складе від -1 до +2 градусів, вдень від +5 до +7 градусів. У Криму хмарно, але без опадів. Вночі від -2 до 0 градусів, вдень від +5 до +7 градусів.

У північній частині країни без опадів, сильний вітер з поривами. Нічна температура повітря буде коливатися від -1 до +1 градуса, вдень очікується від +4 до +6 градусів.

На заході без істотних опадів, штормовий вітер. Нічна температура становитиме від -4 до -1 градуса, вдень очікується від +8 до +10 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, очікується сильний вітер. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +6 градусів, місцями можливе до +8 градусів.

У Києві 2 березня без опадів, мінлива хмарність. Вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень повітря прогріється до +4 +6 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 2 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про погіршення погоди в перші дні березня.

А також розповідали про те, що синоптики розповіли, що чекати від погоди у березні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрПогода
Читайте також
В Україну йде сезон дощів з мокрим снігом: синоптики розповіли про погоду в березні
Ні дня без морозів: синоптики засмутили прогнозом на березень
Прогноз погоди