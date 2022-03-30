ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Режиссер последней ленты о Джеймсе Бонде в Киеве помогает людям с питанием (фото)

Новина українською →
Київ, Среда 30 марта 2022 22:59
Режиссер последней ленты о Джеймсе Бонде в Киеве помогает людям с питанием (фото) Фото: Кэри Фукунага и Дэниел Крейг (twitter.com/espresotv)
Автор: Светлана Мащенко

Кэри Фукунага, режиссер знаменитого фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать" - последней ленты легендарной бондианы, сейчас в Киеве, где помогает горожанам в организации питания.

Об этом сообщает Geek Journal.

Он приехал в столицу, чтобы присоединиться к известному во всем мире благотворительному проекту World Central Kitchen, который обычно помогает организовывать питание после стихийных бедствий.

Режиссер последней ленты о Джеймсе Бонде в Киеве помогает людям с питанием (фото)Режиссер последней ленты о Джеймсе Бонде в Киеве помогает людям с питанием (фото)

Фото: Кэри Фукунага (второй слева) в Киеве (facebook.com/geek.journal)

В Украине Фукунага уже не первый день. Ранее он находился во Львове, где много общался с украинскими беженцами и волонтерами.

Их истории он пересказывал на весь мир в своем Instagram.

Отметим, что песня Билли Айліш No Time To Die, которая прозвучала в фильме о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать", получила Оскар.

Ранее мы писали, что американская супер-звезда Шер заявила, что готова принимать семьи украинских беженцев у себя дома.

Такое же заявление сделал Бенедикт Камбербэтч, тот самый Шерлок.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте LITE в Google News
волонтер Война России против Украины
STYLER
ПДД и штрафы в Польше: что нужно знать беженцам из Украины, которые едут на собственном авто
ПДД и штрафы в Польше: что нужно знать беженцам из Украины, которые едут на собственном авто