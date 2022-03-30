Режиссер последней ленты о Джеймсе Бонде в Киеве помогает людям с питанием (фото)

Кэри Фукунага, режиссер знаменитого фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать" - последней ленты легендарной бондианы, сейчас в Киеве, где помогает горожанам в организации питания.

Он приехал в столицу, чтобы присоединиться к известному во всем мире благотворительному проекту World Central Kitchen, который обычно помогает организовывать питание после стихийных бедствий.

Фото: Кэри Фукунага (второй слева) в Киеве (facebook.com/geek.journal)

В Украине Фукунага уже не первый день. Ранее он находился во Львове, где много общался с украинскими беженцами и волонтерами.

Их истории он пересказывал на весь мир в своем Instagram.

Отметим, что песня Билли Айліш No Time To Die, которая прозвучала в фильме о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать", получила Оскар.