Бенедикт Камбербэтч заявил, что готов принимать украинских беженцев в собственном доме
Бенедикт Камбербэтч примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья - Homes for Ukraine.
Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, известный по роли детектива Шерлока Холмса артист предоставит свое жилье беженцам из Украины
"Каждый должен сделать все, что от него зависит. У нас рекордное количество людей, которые вызвались принять украинцев в свои дома. Я надеюсь, что также стану частью этого", - сказал Камбербэтч.
Напомним, что несколько дней назад британский актер Бенедикт Камбербэтч вновь выразил солидарность и поддержку украинцам в войне против России.
Во время церемонии награждения Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре звезда "Шерлока" вышел на сцену за наградой. Затем он увидел у кого-то из присутствующих в зале сине-желтый флаг и попросил передать его на сцену.
Фото: Бенедикт Камбербэтч с украинским флагом (ВСУ)
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