Режисер останньої стрічки про Джеймса Бонда в Києві допомагає людям з харчуванням (фото)
Кері Фукунага, режисер знаменитого фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" - останньої стрічки легендарної бондіани, зараз в Києві, де допомагає містянам в організації харчування.
Про це повідомляє Geek Journal.
Митець приїхав до столиці, аби приєднатися до відомого у всьому світі благодійного проекту World Central Kitchen, який зазвичай допомагає організовувати харчування після стихійних лих.
Фото: Кері Фукунага (другий зліва) у Києві (facebook.com/geek.journal)
В Україні Фукунага вже не перший день. Раніше він перебував у Львові, де багато спілкувався з українськими біженцями та волонтерами.
Їхні історії він переповідав на весь світ у своєму Instagram.
Зазначимо, що пісня Біллі Айліш No Time To Die, яка прозвучала у фільмі про Джеймса Бонда "007: Не час помирати", отримала Оскар.
Раніше ми писали, що американська супер-зірка Шер заявила, що готова приймати сім'ї українських біженців у себе вдома.
Таку ж заяву зробив Бенедикт Камбербетч, той самий Шерлок.
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