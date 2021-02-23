Рецепт пасты с митболами в томатном соусе от Клопотенко: ел бы каждый день!

Победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал свой оригинальный рецепт пасты с митболами в томатном соусе. Это блюдо итальянской кухни. Митболы – это маленькие мясные шарики.

"Паста с митболами в томатном соусе – это блюдо, которое я бы ел ежедневно. Ну ладно, через день точно. Так как итальянская кухня не зря нам его подарила. Я решил использовать спагетти, но вы можете взять любую пасту по вкусу. Эти мясные шарики тоже можно называть по-разному: или митболы, или фрикадельки, или тефтели – суть от этого не изменится – блюдо будет таким же вкусным. Невероятно просто и вкусно!" – написал кулинар в своем видеоблоге.

Ингредиенты:

500 г спагетти

2-3 ст. ложки оливкового масла

500 г говяжьего (или телячьего фарша)

350 г томатов пилати

1/3 ч. л. молотого кориандра

1/3 перца чили

2-3 зубчика чеснока

1 ст. л. итальянских трав (в соус)

15 г пармезана

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте все ингредиенты для приготовления сочной и ароматной пасты с митболами. Отварите в подсоленной воде 500 г пасты, варите приблизительно 7-8 минут. Обязательно прочитайте инструкцию на упаковке, она может отличаться.

Фарш посолите, добавьте 1/3 ч. л. молотого кориандра и 1 ст. ложку итальянских трав. Хорошо вымешайте фарш и немного отбейте его руками об поверхность миски или кухонной поверхности. Сформируйте 12-15 шариков из фарша.

Раздавите плоской стороной ножа 2-3 зубчика чеснок. Перец чили, приблизительно 1/3 нарежьте тонкими слайсами. На сковородке разогрейте 2-3 ст. ложки оливкового масла и немного поджарьте чеснок с несколькими слайсами чили. Добавьте шарики из фарша на сковороду и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки.

Томатный соус

Добавьте на сковороду 350 г томатов пилати. Если вы купили целые, то предварительно измельчите их ножом. Я взял нарезанные пилати. Можно добавить еще немного соли и щепотку итальянских трав. Накройте сковороду крышкой и тушите митболы до готовности, приблизительно 5-7 минут.

Выкладываете на тарелку готовую пасту и сверху несколько митболов. По желанию добавьте 15 г пармезана, натертого на мелкую терку, и свежесмолотого перца.

Паста с митболами в томатном соусе от Евгения Клопотенко