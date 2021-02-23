Рецепт пасти з мітболами в томатному соусі від Клопотенко: їв би кожен день!

Переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко дав свій оригінальний рецепт пасти з мітболами в томатному соусі. Цю страву італійської кухні. Мітболи – це маленькі м'ясні кульки.

"Паста з мітболами в томатному соусі – це страва, яку я б їв щодня. Ну добре, через день точно. Оскільки італійська кухня не даремно нам його подарувала. Я вирішив використовувати спагетті, але ви можете взяти будь-яку пасту до смаку. Ці м'ясні кульки теж можна називати по-різному: або мітболи, або фрикадельки, або тефтелі – суть від цього не зміниться – страва буде такою ж смачною. Неймовірно просто і смачно!" – написав кулінар у своєму відеоблозі.

Склад:

500 г спагетті

2-3 ст. ложки оливкової олії

500 г яловичого (або телячого фаршу)

350 г томатів пілаті

1/3 ч. л. меленого коріандру

1/3 перцю чилі

2-3 зубчики часнику

1 ст. л. італійських трав (в соус)

15 г пармезану

сіль, перець – до свого смаку

Спосіб приготування:

Приготуйте всі інгредієнти для приготування соковитою та ароматною пасти з мітболами. Відваріть в підсоленій воді 500 г пасти, варіть приблизно 7-8 хвилин. Обов'язково прочитайте інструкцію на упаковці, вона може відрізнятися.

Фарш посоліть, додайте 1/3 ч. л. меленого коріандру, 1 ст. ложку італійських трав. Добре вимісіть фарш і трохи відбийте його руками об поверхню миски або кухонної поверхні. Сформуйте 12-15 кульок з фаршу.

Роздушіть плоскою стороною ножа 2-3 зубчики часник. Перець чилі, приблизно 1/3 наріжте тонкими слайсами. На сковорідці розігрійте 2-3 ст. ложки оливкової олії та трохи підсмажте часник з кількома слайсами чилі. Додайте кульки з фаршу на сковороду та обсмажте з усіх боків до золотистої скоринки.

Томатний соус

Додайте на сковороду 350 г томатів пілаті. Якщо ви купили цілі, то попередньо подрібніть їх ножем. Я взяв нарізані пілаті. Можна додати ще трохи солі та дрібку італійських трав. Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте мітболи до готовності, приблизно 5-7 хвилин.

Викладаєте на тарілку готову пасту і зверху кілька мітболів. За бажанням додайте 15 г пармезану, тертого на дрібній тертці, і свіжозмеленого перцю.

Паста з мітболами в томатному соусі від Євгена Клопотенко