Регина Тодоренко призналась о своей неизлечимой болезни: у всех великих она была

Как уточнила Тодоренко, речь идет о накожной болезни витилиго - нарушение пигментации, которое выражается в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Так, у девушки белое пятнышко образовалось на правой ноге.

"Друзья мои, забыла вам сказать, у меня же есть какая-то неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Смотрите... Неизлечимая, но я все таки стараюсь ее устранить", - сказала Регина.

Она добавила, что в больнице врачи будут колоть ей плазму в это пятнышко, чтобы улучшить состояние кожи.

Регина Тодоренко рассказала, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь (фото: instagram.com/stories/reginatodorenko)

Телеведущая сохраняет позитивный настрой и не унывает, и даже относиться к ситуации с юмором.

"Будем надеяться, что мне это поможет... Или я могу быть, как модель известная, у которой тоже витилиго, правильно? (Канадская модель Винни Харлоу, известная как Шантель Винни, с детства страдает от нарушения пигментации, - Ред.) Да и вообще, у всех великих людей была эта болезнь. Даже у Майкла Джексона. Вот так", - улыбается Регина.

Сам процесс медицинских процедур Тодоренко записала на видео. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

Регина Тодоренко показала кадры из клиники, как ей делают уколы (фото: instagram.com/stories/reginatodorenko)

Телеведущая призналась, что никакой боли от уколов не почувствовала.

Кроме того, девушка обратилась к своим подписчикам в сети с вопросом, сталкивались ли они с такой редкой болезнью.

Регина Тодоренко рассказала о неизлечимой болезни витилиго (фото: instagram.com/stories/reginatodorenko)