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Регіна Тодоренко зізналася про свою невиліковну хворобу: у всіх великих вона була

Автор: Володимир Костирін

Регіна Тодоренко зізналася, що у неї діагностували невиліковну хворобу. 30-річна телеведуча також показала на відео медичні процедури в одній з клінік Одеси, куди зірка приїхала в гості до рідних разом з трирічним синочком Михайлом.

Про захворювання знаменитість розповіла 17 березня у своєму Instagram в stories.

Як уточнила Тодоренко, йдеться про нашкірну хворобу вітиліго - порушення пігментації, що виражається в зникненні пігменту меланіну на окремих ділянках шкіри. Так, у дівчини біла плямка утворилася на правій нозі.

"Друзі мої, забула вам сказати, у мене ж є якась невиліковна хвороба, яку я буду лікувати. Дивіться... Невиліковна, але я все-таки намагаюся її усунути", - сказала Регіна.

Вона додала, що в лікарні медики будуть колоти їй плазму в цю плямочку, щоб покращити стан шкіри.

Регіна Тодоренко розповіла, що у неї діагностували невиліковну хворобу (фото: instagram.com/stories/reginatodorenko)

Телеведуча зберігає позитивний настрій і не сумує, і навіть ставитися до ситуації з гумором.

"Будемо сподіватися, що мені це допоможе... Або я можу бути, як модель відома, у якої теж вітиліго, правильно? (Канадська модель Вінні Харлоу, відома як Шантель Вінні, з дитинства страждає від порушення пігментації, - Ред.) Та й взагалі, у всіх великих людей була ця хвороба. Навіть у Майкла Джексона. Ось так", - посміхається Регіна.

Сам процес медичних процедур Тодоренко записала на відео. Кадри можна подивитися за цим посиланням.

Регіна Тодоренко показала кадри з клініки, як їй роблять уколи (фото: instagram.com/stories/reginatodorenko)

Телеведуча зізналася, що жодного болю від уколів не відчула.

Крім того, дівчина звернулася до своїх підписників в мережі з питанням, чи стикалися вони з такою рідкісною хворобою.

Регіна Тодоренко розповіла про невиліковну хворобу вітиліго (фото: instagram.com/stories/reginatodorenko)

Раніше повідомлялося, що під самим Новим роком Регіну Тодоренко терміново госпіталізували на Балі, де вона відпочивала з сім'єю.

Також ми писали про те, що нещодавно Регіна Тодоренко розкрила шанувальникам правду про своє життя, і поскаржилася на свій активний і ненормований графік.

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Новини України болезньРегіна Тодоренконовости шоу-бизнеса
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