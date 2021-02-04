Раскрыты характеристики рекордно дорогого iPhone 13 (фото и видео)

Все модели iPhone 13 (iPhone 12s) от Apple получат новую сверхширокоугольную камеру с различной диафрагмой. Это позволит значительно улучшить качество фото и видео при слабом освещении.

Об этом пишет MacRumors со ссылкой на аналитиков Barclays.

Что нового будет в новом iPhone

В раскрытой записке для инвесторов от аналитиков Блейна Кертиса и Томаса О'Мэлли говорится, что объектив новых iPhone получит улучшенную апертуру f/1.8, тогда как диафрагма широкоуогольного объектива iPhone 12 составляет f/2,4.

При этом эксперты Barclays уверены, что в стандартной версии iPhone 13 Pro будет использоваться телеобъектив iPhone 12 Pro Max - с фокусным расстоянием 65 мм и диафрагмой f/2,2.

Кроме того, в базовых версиях новых iPhone может появиться сканер LiDAR и стабилизации изображения со сдвигом датчика, которая сейчас доступна только на iPhone 12 Pro Max.

Помимо прочего, ходят слухи, что Apple может выпустить iPhone 13 со сканером отпечатков пальцев, который будет размещаться под экраном. Такой метод разблокировки станет альтернативой Face ID.

TouchID (фото: macrumors.com)

Также новые яблочные смартфоны, скорее всего, будут поддерживать Wi-Fi 6E.

А еще iPhone 13 Pro может получить накопитель максимальной емкости в один террабайт.

iPhone 13 или iPhone 12s?

Серия новинок может получить название не iPhone 13, а iPhone 12s.

Такой нейминг будет отражать незначительное количество аппаратных и внешних изменений.

"По данным Bloomberg, инженеры Apple считают iPhone 2021 года s-версией моделей 2020 года. Apple в прошлом использовала номенклатуру s в том случае, когда модели iPhone имели очень незначительные обновления", - пишет MacRumors.

Так может выглядеть iPhone 13 Pro

Каким будет размер iPhone 13 (iPhone 12s)

Ожидается, что Apple продолжит четыре iPhone в 2021 году без изменений размеров. Таким образом, можно ожидать 5,4-дюймовый iPhone mini, 6,1-дюймовый недорогой iPhone, 6,1-дюймовую модель Pro и 6,7-дюймовую модель Pro Max.

Одним словом, новые модели iPhone не будут иметь серьезных изменений в дизайне, так как модели iPhone 12 "ознаменовали собой значительный пересмотр технологий и дизайна".

Некоторые эксперты предполагают, что толщина iPhone 13 (iPhone 12s) может увеличиться примерно на 0,26 мм.

Когда выйдет новый iPhone

Новая линейка смартфонов Apple будет представлена осенью 2021 года. Компания намерена вернуться к своему традиционному графику запуска обновленных продуктов в сентябре, а именно - 24 числа.

"Линейка Apple iPhone 12 не была запущена в сентябре, как ожидалось, из-за задержек производства, вызванных пандемией коронавируса, но модели iPhone 13 не столкнутся с такими же задержками в производстве", - пишет MacRumors.

Дизайн нового iPhone 12s (фото: letsgodigital.org)

Сколько будет стоить iPhone 13 (iPhone 12s)

Напомним, что в США iPhone 12 Pro с 512 гигабайтами памяти был оценен в 1299 долларов. Поэтому iPhone 13 Pro с накопителем в 1 Тб, пишет китайское издание MyDrivers, может быть оценен примерно в 1699 долларов, а это более 56 тысяч гривен!

Но и это не максимальная стоимость аппарата в новой серии смартфонов Apple, ведь будет еще iPhone 13 Pro Max. Поэтому его цена будет еще выше, зато позволит пользователю не беспокоиться о хранении личных данных и съемке фото и видео высокого качества.

А вот эксперты сайта Tomsguide считают, что цена новых гаджетов особо не измениться.

"Мы ожидаем, что они будут стоить так же, как линейка iPhone 12, то есть 699, 799, 999 и 1099 долларов соответственно. Apple, как правило, сохраняет свою структуру ценообразования довольно жесткой от поколения к поколению, поэтому мы не ожидаем какого-либо повышения рыночной цены", - уверены в Tomsguide.

Дизайн нового iPhone 12s (фото: letsgodigital.org)

Добавим, что уже скоро Apple может представить iPhone со складным дисплеем. По данным Bloomberg, компания уже якобы даже не просто начала работать над проектом, но уже отправила в Foxconn складные смартфоны для тестирования OLED, складного компонента (подшипников) и т. д. Но это всего лишь слухи.

Вот так может выглядеть iPhone со складным дисплеем (фото: macrumors.com)

Ранее сообщалось, что Apple перенесла презентацию iPhone 13.