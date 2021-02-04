Розкриті характеристики рекордно дорогого iPhone 13 (фото і відео)

Всі моделі iPhone 13 (iPhone 12s) від Apple отримають нову надширококутну камеру з різною діафрагмою. Це дозволить значно поліпшити якість фото і відео при слабкому освітленні.

Про це пише MacRumors з посиланням на аналітиків Barclays.

Що нового буде в новому iPhone

В розкритій записці для інвесторів від аналітиків Блейна Кертіса і Томаса О'Меллі говориться, що об'єктив нових iPhone отримає поліпшену апертуру f/1.8, тоді як діафрагма ширококутного об'єктива iPhone 12 становить f/2,4.

При цьому експерти Barclays впевнені, що в стандартній версії iPhone 13 Pro буде використовуватися телеоб'єктив iPhone 12 Pro Max - з фокусною відстанню 65 мм і діафрагмою f/2,2.

Крім того, в базових версіях нових iPhone може з'явитися сканер LiDAR і стабілізації зображення зі зрушенням датчика, яка зараз доступна тільки на iPhone 12 Pro Max.

Крім того, ходять чутки, що Apple може випустити iPhone 13 зі сканером відбитків пальців, який буде розміщуватися під екраном. Такий метод розблокування стане альтернативою Face ID.

TouchID (фото: macrumors.com)

Також нові яблучні смартфони, швидше за все, будуть підтримувати Wi-Fi 6E.

А ще iPhone 13 Pro може отримати накопичувач максимальної ємності в один терабайт.

iPhone 13 або iPhone 12s?

Серія новинок може отримати назву не iPhone 13, а iPhone 12s.

Такий неймінг буде відображати незначну кількість апаратних і зовнішніх змін.

"За даними Bloomberg, інженери Apple вважають iPhone 2021 року s-версією моделей 2020 року. Apple в минулому використовувала номенклатуру s в тому випадку, коли моделі iPhone мали дуже незначні оновлення", - пише MacRumors.

Так може виглядати iPhone 13 Pro

Яким буде розмір iPhone 13 (iPhone 12s)

Очікується, що Apple продовжить чотири iPhone в 2021 році без змін розмірів. Таким чином, можна очікувати 5,4-дюймовий iPhone mini, 6,1-дюймовий недорогий iPhone, 6,1-дюймову модель Pro і 6,7-дюймову модель Pro Max.

Одним словом, нові моделі iPhone не матимуть серйозних змін у дизайні, так як моделі iPhone 12 "ознаменували собою значний перегляд технологій та дизайну".

Деякі експерти припускають, що товщина iPhone 13 (iPhone 12s) може збільшитися приблизно на 0,26 мм.

Коли вийде новий iPhone

Нова лінійка смартфонів Apple буде представлена восени 2021 року. Компанія має намір повернутися до свого традиційного графіку запуску оновлених продуктів у вересні, а саме - 24 числа.

"Лінійка Apple iPhone 12 не була запущена у вересні, як очікувалося, через затримки виробництва, викликаних пандемією коронавірусу, але моделі iPhone 13 не зіткнуться з такими ж затримками у виробництві", - пише MacRumors.

Дизайн нового iPhone 12s (фото: letsgodigital.org)

Скільки буде коштувати iPhone 13 (iPhone 12s)

Нагадаємо, що в США iPhone 12 Pro з 512 гігабайтами пам'яті був оцінений в 1299 доларів. Тому iPhone 13 Pro з накопичувачем в 1 Тб, пише китайське видання MyDrivers, може бути оцінений приблизно в 1699 доларів, а це більше 56 тисяч гривень!

Але і це не максимальна вартість апарату у новій серії смартфонів Apple, адже буде ще iPhone 13 Pro Max. Тому його ціна буде ще вище, зате дозволить вам не турбуватися про зберігання особистих даних і зйомку фото і відео високої якості.

А ось експерти сайту Tomsguide вважають, що ціна нових гаджетів особливо не змінитися.

"Ми очікуємо, що вони будуть коштувати так само, як лінійка iPhone 12, тобто 699, 799, 999 і 1099 доларів відповідно. Apple, як правило, зберігає свою структуру ціноутворення досить жорсткою від покоління до покоління, тому ми не очікуємо якогось підвищення ринкової ціни", - впевнені в Tomsguide.

Дизайн нового iPhone 12s (фото: letsgodigital.org)

Додамо, що вже скоро Apple може представити iPhone зі складним дисплеєм. За даними Bloomberg, компанія вже нібито навіть не просто почала працювати над проектом, але вже відправила у Foxconn складні смартфони для тестування OLED, складного компонента (підшипників) і т. д. Але це всього лише чутки.

Ось так може виглядати iPhone зі складним дисплеєм (фото: macrumors.com)

Раніше повідомлялося, що Apple перенесла презентацію iPhone 13.