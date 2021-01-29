Рагу из говядины от Евгения Клопотенко: невозможно оторваться!

Рагу – это довольно сложное в приготовлении блюда с множеством ингредиентов. Однако победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко утверждает, что готовить рагу не так уж и сложно и рассказал, как сделать его невероятно вкусным.
В своем блоге Евгений Клопотенко объяснил, что рагу – это французское блюдо, которое готовится на ресторанном уровне. И если его приготовить правильно – то оторваться будет просто невозможно.
"Раньше я думал, что рагу это — невкусно. В своем сознании я воспринимал это, как какую-то безвкусную овощную смесь, где все ингредиенты забрасываются в кастрюлю и варятся/тушатся. Но в Париже я узнал, что на самом деле рагу из говядины — это французское блюдо, которое готовится на ресторанном уровне. Потому что способ приготовления совершенно другой, благодаря чему овощи не умирают в кастрюле и не увядают, теряя свои соки. Напротив, овощи насыщаются вкусом и ароматом, пропитываются друг другом, наполнятся нотками чеснока, тимьяна и розмарина, становятся сладковатыми, нежными, но при этом сохраняют приятную плотную текстуру", - написал Клопотенко.
Рагу из говядины от Евгения Клопотенко
Все овощи помыть, почистить, нарезать на средние брусочки. Мясо нарезать крупными кусками, посолить, поперчить. Отправить в глубокую кастрюлю мясо со сливочным маслом и обжарить 5 минут помешивая.
Добавить овощи, перемешать и обжарить еще 2 минуты с мясом, после чего добавить томатный сок и бульон.
Переложить все в глубокую форму для выпечки, добавить лавровый лист и гвоздику. Оставить в разогретой до 180 градусов духовке на 30-40 минут. Для пикантности вкуса можно добавить вино, тимьян и розмарин.
"Я люблю в самом конце, непосредственно перед употреблением, добавить 3 ложки холодной сметаны, так как она даст контраст температур, что в свою очередь, вызовет приятные вкусовые ощущения", - поделился своим секретом кулинар.
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