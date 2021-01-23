ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

За уши не оттянешь: как легко приготовить плавленый сыр для бутербродов

Суббота 23 января 2021 17:06
За уши не оттянешь: как легко приготовить плавленый сыр для бутербродов
Рецепт приготовления обалденного плавленого сыра дома (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Плавленый сыр является прекрасным дополнением на завтраки, для бутербродов или как основа на гренки. Купить в магазинах хороший и качественный плавленый сыр сейчас проблема, так как большинство из них изготавливается из продуктов низкого качества и с добавлением вредных ингредиентов.

Специалисты рассказали, как приготовить вкусный плавленый сыр в домашних условиях, от которого за уши не оттянешь. Об этом информирует Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • Жирный творог 15% - 300 г
  • Молоко – 40 мл
  • Масло сливочное – 25 г
  • Сода – 3 г
  • Соль – 1 ч. ложка
  • Специи – по вкусу

Соединяем сыр с молоком и размягченным сливочным маслом, солью и содой.

Перебиваем массу погружным блендером до однородного состояния.

Емкость с сырной массой ставим на водяную баню и варим приблизительно 10 минут, при этом постоянно помешиваем. Когда масса станет расплавленной и однородной, снимаем с бани.

Пробуем на соль, если нужно. Также можно добавить в сыр различные специи, молотый чеснок, зелень, ароматные травы, паприку.

Сыр разливаем в небольшие емкости и оставляем остывать до комнатной температуры. Накрываем крышками и ставим в холодильник до полного охлаждения и застывания сыра.

Такой сыр можно использовать в качестве основы для бутербродов, для гренок на завтрак.

Быстрый и легкий рецепт плавленого сыра для бутербродов

Напомним, ранее мы писали о том, как легко приготовить пышный омлет, как в детском саду.

А также рассказывали о том, что Клопотенко дал рецепт уникального паштета из печени.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни рецептырецептздоровая еда

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь