За уши не оттянешь: как легко приготовить плавленый сыр для бутербродов

Рецепт приготовления обалденного плавленого сыра дома (Фото: freepik.com)

Плавленый сыр является прекрасным дополнением на завтраки, для бутербродов или как основа на гренки. Купить в магазинах хороший и качественный плавленый сыр сейчас проблема, так как большинство из них изготавливается из продуктов низкого качества и с добавлением вредных ингредиентов.

Специалисты рассказали, как приготовить вкусный плавленый сыр в домашних условиях, от которого за уши не оттянешь. Об этом информирует Ukr.Media.

Ингредиенты:

Жирный творог 15% - 300 г

Молоко – 40 мл

Масло сливочное – 25 г

Сода – 3 г

Соль – 1 ч. ложка

Специи – по вкусу

Соединяем сыр с молоком и размягченным сливочным маслом, солью и содой.

Перебиваем массу погружным блендером до однородного состояния.

Емкость с сырной массой ставим на водяную баню и варим приблизительно 10 минут, при этом постоянно помешиваем. Когда масса станет расплавленной и однородной, снимаем с бани.

Пробуем на соль, если нужно. Также можно добавить в сыр различные специи, молотый чеснок, зелень, ароматные травы, паприку.

Сыр разливаем в небольшие емкости и оставляем остывать до комнатной температуры. Накрываем крышками и ставим в холодильник до полного охлаждения и застывания сыра.

Такой сыр можно использовать в качестве основы для бутербродов, для гренок на завтрак.

Быстрый и легкий рецепт плавленого сыра для бутербродов

Напомним, ранее мы писали о том, как легко приготовить пышный омлет, как в детском саду.

А также рассказывали о том, что Клопотенко дал рецепт уникального паштета из печени.