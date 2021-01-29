Рагу з яловичини від Євгена Клопотенко: неможливо відірватися!

Рагу – це досить складне в приготуванні страви з безліччю інгредієнтів. Однак переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко стверджує, що готувати рагу не так вже й складно і розповів, як зробити його неймовірно смачним.

У своєму блозі Євген Клопотенко пояснив, що рагу – це французька страва, яка готується на ресторанному рівні. І якщо її правильно приготувати - то відірватися просто неможливо.

"Раніше я думав, що це рагу — несмачно. У своїй уяві я сприймав це як якусь несмачну овочеву суміш, де всі інгредієнти закидаються в каструлю і варяться/тушкуються. Але в Парижі я дізнався, що насправді рагу з яловичини — це французька страва, яка готується на ресторанному рівні. Тому що спосіб приготування зовсім інший, завдяки чому овочі не вмирають в каструлі й не в'януть, втрачаючи свої соки. Навпаки, овочі насичуються смаком і ароматом, просочуються один одним, наповняться нотками часнику, чебрецю і розмарину, стають солодкуватими, ніжними, але при цьому зберігають приємну щільну текстуру", - написав Клопотенко.

Рагу з яловичини від Євгена Клопотенко

Склад:

400 г Яловичина

150 г Печериці

100 г Цибуля-порей

100 г Помідор

100 г Кабачок (або цукіні)

150 мл Томатний сік

100 мл Бульйон (або вода)

3 шт. Зубчик часнику

20 г Вершкове масло

1 шт. Морква

3 гілочки Чебрець

2 гілочки Розмарину

Цибуля (половина великої цибулини)

Лавровий лист

Гвоздика

Як готувати:

Всі овочі помити, почистити, нарізати на невеликі брусочки. М'ясо нарізати великими шматками, посолити, поперчити. Відправити в глибоку каструлю м'ясо з вершковим маслом і обсмажити 5 хвилин помішуючи.

Додати овочі, перемішати та смажити ще 2 хвилини з м'ясом, після чого додати томатний сік і бульйон.

Перекласти все в глибоку форму для випічки, додати лавровий лист і гвоздику. Залишити в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин. Для пікантності смаку можна додати вино, чебрець і розмарин.

"Я люблю в самому кінці, безпосередньо перед вживанням, додати 3 ложки холодної сметани, оскільки вона дасть контраст температур, що своєю чергою, викличе приємні смакові відчуття", - поділився своїм секретом кулінар.

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