На эти пять знаков Зодиака обрушится богатство в январе 2022-го

Овен

Вам удастся разбогатеть благодаря тому, что вы станете гораздо выносливее, как физически, так и эмоционально. Астрологи советуют Овнам уйти в дела с первых же дней нового года.

Если вам захочется отдохнуть, лучше сократите новогодние каникулы до минимума и проведите их с пользой. Например, займитесь шопингом, ремонтом, смените мебель, обстановку в доме.

Дева

Вас ждет очень насыщенный и важный месяц, в котором к вам придет уверенность в себе и спокойствие. Вы будете принимать деловые решения с легкостью, а звезды и планеты будут вам в этом способствовать.

При желании Девы смогут сменить работу на более высокооплачиваемую и престижную. Вкладывайте средства в саморазвитие - это окупится в будущем.

Скорпион

У Скорпионов будет возможность сорвать финансовый джек-пот, причем в самые короткие сроки.

Январь станет благоприятным временем для шопинга, при этом совершать покупки любого типа и назначения можно на протяжении почти всего месяца - даже после начала ретроградного Меркурия 14 числа.

Стрелец

Астрологи говорят, что вам в январе будет везти больше, чем кому-либо. Представители этого Знака Зодиака смогут найти новые источники дохода, заключить очень выгодные сделки.

Чтобы решения, касающиеся денег, были успешными, стоит прислушиваться к внутреннему голосу, но при этом помнить о логике и здравом смысле.

Козерог

Январь станет поистине судьбоносным для Козерогов в плане работы и денег. Звезды будут в идеальном положении для новых начинаний и поисков новых целей.

В начале года вам стоит заняться мотивацией, найдя новые причины для повышенной самоотдачи. Астрологи уверены, что Козерогам удастся повысить доходы, заслужить повышение или премию.