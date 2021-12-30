На ці п'ять знаків Зодіаку обрушиться багатство в січні 2022-го

Овен

Вам вдасться розбагатіти завдяки тому, що ви станете набагато витривалішими, як фізично, так і емоційно. Астрологи радять Овнам кинутися у справи з перших же днів нового року.

Якщо вам захочеться відпочити, краще скоротіть новорічні канікули до мінімуму і проведіть їх з користю. Наприклад, займіться шопінгом, ремонтом, змініть меблі, обстановку в будинку.

Діва

Вас чекає дуже насичений і важливий місяць, в якому до вас прийде впевненість в собі і спокій. Ви будете приймати ділові рішення з легкістю, а зірки і планети будуть вам в цьому сприяти.

При бажанні Діви зможуть змінити роботу на більш високооплачувану і престижну. Вкладайте кошти в саморозвиток - це окупиться в майбутньому.

Скорпіон

У Скорпіонів буде можливість зірвати фінансовий джек-пот, причому в найкоротші терміни.

Січень стане сприятливим часом для шопінгу, при цьому здійснювати покупки будь - якого типу і призначення можна протягом майже всього місяця - навіть після початку ретроградного Меркурія 14 числа.

Стрілець

Астрологи кажуть, що вам в січні буде щастити більше, ніж кому-небудь. Представники цього знака Зодіаку зможуть знайти нові джерела доходу, укласти дуже вигідні угоди.

Щоб рішення, що стосуються грошей, були успішними, варто прислухатися до внутрішнього голосу, але при цьому пам'ятати про логіку і здоровий глузд.

Козеріг

Січень стане воістину доленосним для Козерогів в плані роботи і грошей. Зірки будуть в ідеальному становищі для нових починань і пошуків нових цілей.

На початку року вам варто зайнятися мотивацією, знайшовши нові причини для підвищеної самовіддачі. Астрологи впевнені, що Козерогам вдасться підвищити доходи, заслужити підвищення або премію.