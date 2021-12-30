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На эти пять знаков Зодиака обрушится богатство в январе 2022-го

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Четверг 30 декабря 2021 06:00
На эти пять знаков Зодиака обрушится богатство в январе 2022-го Фото: Гороскоп на январь 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на январь 2022 года сулит пяти знакам Зодиака денежное везение. Астрологи назвали условия, соблюдая которые каждому из них удастся разбогатеть уже в первый месяц наступающего года.

Кому посчастливится больше всех, пишет SlovoFraza.

Овен

Вам удастся разбогатеть благодаря тому, что вы станете гораздо выносливее, как физически, так и эмоционально. Астрологи советуют Овнам уйти в дела с первых же дней нового года.

Если вам захочется отдохнуть, лучше сократите новогодние каникулы до минимума и проведите их с пользой. Например, займитесь шопингом, ремонтом, смените мебель, обстановку в доме.

Дева

Вас ждет очень насыщенный и важный месяц, в котором к вам придет уверенность в себе и спокойствие. Вы будете принимать деловые решения с легкостью, а звезды и планеты будут вам в этом способствовать.

При желании Девы смогут сменить работу на более высокооплачиваемую и престижную. Вкладывайте средства в саморазвитие - это окупится в будущем.

Скорпион

У Скорпионов будет возможность сорвать финансовый джек-пот, причем в самые короткие сроки.

Январь станет благоприятным временем для шопинга, при этом совершать покупки любого типа и назначения можно на протяжении почти всего месяца - даже после начала ретроградного Меркурия 14 числа.

Стрелец

Астрологи говорят, что вам в январе будет везти больше, чем кому-либо. Представители этого Знака Зодиака смогут найти новые источники дохода, заключить очень выгодные сделки.

Чтобы решения, касающиеся денег, были успешными, стоит прислушиваться к внутреннему голосу, но при этом помнить о логике и здравом смысле.

Козерог

Январь станет поистине судьбоносным для Козерогов в плане работы и денег. Звезды будут в идеальном положении для новых начинаний и поисков новых целей.

В начале года вам стоит заняться мотивацией, найдя новые причины для повышенной самоотдачи. Астрологи уверены, что Козерогам удастся повысить доходы, заслужить повышение или премию.

Ранее астрологи также назвали главных везунчиков и неудачников 2022 года среди знаков Зодиака.

Также мы писали, что ждет знаки-тотемы согласно Славянскому гороскопу на 2022 год Златорогого Тура.

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