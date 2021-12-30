ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На ці п'ять знаків Зодіаку обрушиться багатство в січні 2022-го

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 06:00
На ці п'ять знаків Зодіаку обрушиться багатство в січні 2022-го Фото: Гороскоп на січень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на січень 2022 року обіцяє п'яти знакам Зодіаку грошове везіння. Астрологи назвали умови, дотримуючись яких кожному з них вдасться розбагатіти вже в перший місяць наступаючого року.

Кому пощастить найбільше, пише SlovoFraza.

Овен

Вам вдасться розбагатіти завдяки тому, що ви станете набагато витривалішими, як фізично, так і емоційно. Астрологи радять Овнам кинутися у справи з перших же днів нового року.

Якщо вам захочеться відпочити, краще скоротіть новорічні канікули до мінімуму і проведіть їх з користю. Наприклад, займіться шопінгом, ремонтом, змініть меблі, обстановку в будинку.

Діва

Вас чекає дуже насичений і важливий місяць, в якому до вас прийде впевненість в собі і спокій. Ви будете приймати ділові рішення з легкістю, а зірки і планети будуть вам в цьому сприяти.

При бажанні Діви зможуть змінити роботу на більш високооплачувану і престижну. Вкладайте кошти в саморозвиток - це окупиться в майбутньому.

Скорпіон

У Скорпіонів буде можливість зірвати фінансовий джек-пот, причому в найкоротші терміни.

Січень стане сприятливим часом для шопінгу, при цьому здійснювати покупки будь - якого типу і призначення можна протягом майже всього місяця - навіть після початку ретроградного Меркурія 14 числа.

Стрілець

Астрологи кажуть, що вам в січні буде щастити більше, ніж кому-небудь. Представники цього знака Зодіаку зможуть знайти нові джерела доходу, укласти дуже вигідні угоди.

Щоб рішення, що стосуються грошей, були успішними, варто прислухатися до внутрішнього голосу, але при цьому пам'ятати про логіку і здоровий глузд.

Козеріг

Січень стане воістину доленосним для Козерогів в плані роботи і грошей. Зірки будуть в ідеальному становищі для нових починань і пошуків нових цілей.

На початку року вам варто зайнятися мотивацією, знайшовши нові причини для підвищеної самовіддачі. Астрологи впевнені, що Козерогам вдасться підвищити доходи, заслужити підвищення або премію.

Раніше астрологи також назвали головних везунчиків і невдах 2022 року серед знаків Зодіаку.

Також ми писали, що чекає знаки-тотеми згідно Слов'янського гороскопу на 2022 рік Златорогого Тура.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Кому не можна їсти червону ікру і як правильно зберігати делікатес, щоб не отруїтися
Кому не можна їсти червону ікру і як правильно зберігати делікатес, щоб не отруїтися