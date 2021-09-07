Противостояние Солнца и Нептуна: какие перемены принесет каждому из нас уникальное время

По словам эксперта, эта конфигурация говорит о том, что лень, апатия, депрессия, алкоголизм, потакание своим прихотям приведут к последствиям и будут вынуждать обстоятельства влиять на вас довольно-таки жестко, чтоб заставить вас полностью разрушиться или трансформироваться.

"Сильные творческие способности, проявление таланта, яркий интерес к музыке, танцам, обострение слуха. Время, чтоб записать песню, клип, долгожданное видео или стихи", - рассказывает Арина.

Что нас ждет в деловой сфере?

Может появиться склонность к развлечениям, любовным похождениям, употреблении алкоголя, азартным играм и неразумным финансовым спекуляциям.

"Это может принести как немедленные убытки и потери, так и отразиться на состоянии ваших дел в дальнейшем. Вы склонны отказываться от решения насущных проблем, избегая личной ответственности и выполнения своих обязанностей. Опасайтесь обмана со стороны партнерства", - советует Арина Артуровна.

Соблюдайте меру!

Астролог советует знать меру в лекарствах, спиртном, а также спортивных и развлекательных мероприятий на воде. Морские прогулки могут быть опасными, а обычные водные процедуры - принести вред. Также будьте осторожными в общении с незнакомыми людьми.

Лучше в это время снизить потребление жидкостей, особенно беременным женщинам. Не исключено нежелательное зачатие, будет склонность к неврозам. Также в это время есть риск возникновения заболеваний, травм, проблем из-за рассеянности и появления проблем со здоровьем у родственников.

В личных отношениях могут быть трудности

По мнению астролога, с 8 по 21 сентября могут быть обманы с той или с другой стороны, заблуждения относительно своих ожиданий по поводу человека и чувств. Может просто наступить охлаждение и разочарование. Склонность к предательству и изменам. Возможна временная разлука с партнером.

"Выходят на поверхность скрытые пороки и секреты из прошлого, как будто кто-то намеренно копается в вашем грязном белье. Обыденная жизнь, любовь, работа задвигаются на задний план в пользу нового идеала, от которого вы фанатеете и забываете есть и спать", - добавила астролог.