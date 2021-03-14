Прощеное воскресенье: что ни в коем случае нельзя делать, важные традиции и молитва

Прощеное воскресенье, которое традиционно совпадает с последним днем Масленицы, выпало в 2021 году на 14 марта, и в этот день у православных и греко-католиков накануне начала Великого поста принято просить прощения у близких, а также самим стараться искренне простить всех, на кого держали обиду.
Также 14 марта христиане чтят память святой мученицы Евдокии, которая по церковным преданиям обладала даром исцелять больных и нуждающихся.
В православном календаре в Прощеное воскресенье также вспоминают изгнание Адама и Евы из Рая за нарушение ими Божьей заповеди.
Последнее воскресенье перед Великим постом (продлится до Пасхи), когда завершается масленичная седмица, является и последним днем, когда еще разрешается скоромная пища, но без мяса - рыба, молочные продукты, яйца.
Господи милосердный, Отче наш небесный, что учишь нас любить и прощать.
Покорнейше просим простить грехи наши: делами, поступками, словом злым, или мыслями греховными.
Услышь детей своих, Отче наш, которые на коленях стоят перед тобой в молитве.
Услышь, Царю Небесный, раскаяния наши искренние.
Прости и наполни сердца наши добротой и милосердием к ближнему.
Дай силы и мудрости своей простить и быть прощеными.
Аминь.
Ранее мы рассказывали про Великий пост и когда он начнется, а также публиковали календарь питания в 2021 году.