Прощена неділя: що в жодному разі не можна робити, важливі традиції та молитва

Прощена неділя, яка традиційно збігається з останнім днем Масляної, припала в 2021 році на 14 березня, і в цей день у православних і греко-католиків напередодні початку Великого посту заведено просити вибачення у близьких, а також самим намагаються щиро пробачити всім, на кого тримали образу.
Також 14 березня християни вшановують пам'ять святої мучениці Євдокії, яка за церковними переказами володіла даром зцілювати хворих і нужденних.
У православному календарі на Прощену неділю також згадують вигнання Адама і Єви з Раю через порушення ними Божої заповіді.
Остання неділя перед Великим постом (триватиме до Великодня), коли завершується масляна седмиця, є останнім днем, коли ще дозволяється скоромна їжа, але без м'яса - риба, молочні продукти, яйця.
Господи милосердний, Отче наш небесний, що вчиш нас любити і прощати.
Уклінно просимо пробачити гріхи наші: справами, вчинками, словом лихим, чи думкою гріховною.
Почуй дітей своїх, Отче наш, що на колінах стоять перед тобою у молитві.
Вислухай, Царю Небесний, каяття наші щирі.
Пробач і наповни серця наші добротою і милосердям до ближнього.
Дай сили і мудрості своєї пробачити і бути пробаченими.
Амінь.
Раніше ми розповідали про Великий піст та коли він почнеться, а також публікували календар харчування в 2021 році.