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Промывать рис или сыпать прямо в воду из упаковки? Появился точный ответ

Фото: Нужно ли промывать рис (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

От вида риса зависит его вкус, консистенция и другие факторы. Но для чего рис моют, что меняется от этого? Как поступать, если вы купили рис в дозированных пакетиках, предназначенных для варки в них?

Ответы на эти вопросы, а также, какой рис более полезен - читайте ниже в материале Lite.

Промывать или нет?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, зачем это делается. Ведь на то, каким будет продукт в конце - это не влияет. То есть, будет он рассыпчатым или клейким, зависит только от сорта риса.

Привычка же промывать рис осталась с тех времен, когда крупа хранилась в сомнительных условиях. То есть была грязной. Сейчас современные технологии позволяют повысить уровень чистоты крупы.

Но если вы хотите дополнительно убедиться, что крупа очищена от грязи, пыли, промойте ее. Рису это точно не навредит.

Если же у вас готовые пакеты с рисом, которые варятся прямо в упаковке, разрывать их и мыть конечно же не нужно.

Какой рис выбрать?

Белоснежный рис - шлифованный. Варится он быстро - всего 10 - 15 минут. Но во время шлифовки теряет большую часть витаминов. Особой пользы подобная каша не приносит. Это практически чистые углеводы, которыми злоупотреблять не стоит.

Коричневый (нешлифованный) сорт риса выбирают сторонники здорового питания. Оболочка такого риса содержит множество полезных для организма веществ. Но варить такую крупу придется долго - до получаса. И даже в готовом виде такой рис жёстче шлифованного.

Ранее мы писали, какие вещи в доме нельзя часто стирать, чистить и убирать, так как это их очень быстро испортит.

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