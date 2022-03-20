Промивати рис або сипати прямо в воду з упаковки? З'явилася точна відповідь

Промивати чи ні?

Щоб відповісти на це питання, потрібно зрозуміти, навіщо це робиться. Адже на те, яким буде продукт в кінці - це не впливає. Тобто, буде він розсипчастим або клейким, залежить тільки від сорту рису.

Звичка ж промивати рис залишилася з тих часів, коли крупа зберігалася в сумнівних умовах. Тобто була брудною. Зараз сучасні технології дозволяють підвищити рівень чистоти крупи.

Але якщо ви хочете додатково переконатися, що крупа очищена від бруду, пилу, промийте її. Рису це точно не зашкодить.

Якщо ж у вас готові пакети з рисом, які варяться прямо в упаковці, розривати їх і мити звичайно ж не потрібно.

Який рис вибрати?

Білосніжний рис - шліфований. Вариться він швидко - всього 10-15 хвилин. Але під час шліфування втрачає більшу частину вітамінів. Особливої користі подібна каша не приносить. Це практично чисті вуглеводи, якими зловживати не варто.

Коричневий (нешліфований) сорт рису вибирають прихильники здорового харчування. Оболонка такого рису містить безліч корисних для організму речовин. Але варити таку крупу доведеться довго - до півгодини. І навіть в готовому вигляді такий рис жорсткіше шліфованого.