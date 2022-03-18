Какие вещи в доме нельзя часто стирать, чистить и убирать. Это их очень быстро испортит

Уборка в доме - дело хорошее и нужное. Но бывает, что скрупулезные любители чистоты сами того не подозревая портят вещи лишний раз натирая их до блеска или выстирывая до идеала.

Каким вещам в доме такой подход лишь вредит - читайте ниже в материале Lite .

Зеркала

Зеркала нельзя очищать слишком часто, так как это повреждает их поверхность. Особенно в ванной, где повышенная влажность. Достаточно раз в неделю проходиться по поверхности мягкой салфеткой со специальным средством.

Мебель

Трудно не повредить деревянную мебель, если постоянно чистить ее с особенной тщательностью. Кроме того из-за частой уборки поверхность теряет цвет. Достаточно тряпочки из микрофибры, чтобы вытереть пыль.

Ковры

Чистить ковры пылесосом раз в неделю - вполне нормально. А вот более агрессивные методы, такие как чистка паром или специальными химическими средствами все же сокращают срок службы покрытий. Делайте это не чаще двух раз в год.

Декоративные покрывала

Конечно, их тоже необходимо стирать, но гораздо реже, чем постельные принадлежности. Так они прослужат значительно дольше. Необходимо ознакомиться с составом декоративных покрывал и прочитать рекомендации по уходу за ними, если не хочется, чтобы вещь пришла в негодность за очень короткое время.