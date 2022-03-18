ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какие вещи в доме нельзя часто стирать, чистить и убирать. Это их очень быстро испортит

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 20:30
Какие вещи в доме нельзя часто стирать, чистить и убирать. Это их очень быстро испортит Фото: Какие вещи в доме нельзя часто стирать, чистить и убирать (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Уборка в доме - дело хорошее и нужное. Но бывает, что скрупулезные любители чистоты сами того не подозревая портят вещи лишний раз натирая их до блеска или выстирывая до идеала.

Каким вещам в доме такой подход лишь вредит - читайте ниже в материале Lite.

Зеркала

Зеркала нельзя очищать слишком часто, так как это повреждает их поверхность. Особенно в ванной, где повышенная влажность. Достаточно раз в неделю проходиться по поверхности мягкой салфеткой со специальным средством.

Мебель

Трудно не повредить деревянную мебель, если постоянно чистить ее с особенной тщательностью. Кроме того из-за частой уборки поверхность теряет цвет. Достаточно тряпочки из микрофибры, чтобы вытереть пыль.

Ковры

Чистить ковры пылесосом раз в неделю - вполне нормально. А вот более агрессивные методы, такие как чистка паром или специальными химическими средствами все же сокращают срок службы покрытий. Делайте это не чаще двух раз в год.

Декоративные покрывала

Конечно, их тоже необходимо стирать, но гораздо реже, чем постельные принадлежности. Так они прослужат значительно дольше. Необходимо ознакомиться с составом декоративных покрывал и прочитать рекомендации по уходу за ними, если не хочется, чтобы вещь пришла в негодность за очень короткое время.

Ранее сообщалось, как держать себя в форме, если вы сидите много дома.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте LITE в Google News
дом
STYLER
Перевод часов в Украине на летнее время 2022: когда и куда крутнуть стрелки
Перевод часов в Украине на летнее время 2022: когда и куда крутнуть стрелки