Вот что произойдет с вашим организмом, если пить недостаточно воды

По словам врача, на разных стадиях роста и развития человеческого организма пропорция воды в организме различна.

С возрастом содержание воды в организме уменьшается. Содержание воды у плодов составляет 90%, у младенцев - 80%, у взрослых - 70 %, у пожилых людей - менее 60 %.

Ключом к долголетию и здоровью является употребление достаточного количества воды

Процесс старения человеческого организма - это процесс постоянной потери воды клетками человека.

Если пить достаточное количество жидкости, она проникает в клетки, обеспечивает клетки питательными веществами, выводит бактерии и токсины из клеток, обеспечивает здоровье клеток, замедляя процесс их старения.

Содержание воды в крови составляет 83%. Добавление достаточного количества воды может разжижать кровь, снижать вязкость крови, ускорять кровообращение и улучшать обмен веществ.

Кожа страдает без достаточного количества воды

По словам медика, употребление большего количества воды также оказывает определенное питательное воздействие на кожу.

Жидкость может увлажнять поверхностные клетки кожи, ускорять метаболизм клеток кожи и делать кожу более увлажненной, упругой и эластичной.

Сколько воды нужно пить в течение дня?

Здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл жидкости в день на килограмм массы тела - в соответствии с общими рекомендациями научных организаций.

Для человека весом 50 кг необходимо 1,7 л, 60 кг - 2,1 л, 70 кг - 2,4 л, 80 кг - 2,8 л воды каждый день.