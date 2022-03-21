Ось що станеться з вашим організмом, якщо пити недостатньо води

За словами лікаря, на різних стадіях росту і розвитку людського організму пропорція води в організмі різна.

З віком вміст води в організмі зменшується. Вміст води у плодів становить 90%, у немовлят - 80 %, у дорослих - 70%, у літніх людей - менше 60%.

Ключем до довголіття та здоров'я є вживання достатньої кількості води

Процес старіння людського організму - це процес постійної втрати води клітинами людини.

Якщо пити достатню кількість рідини, вона проникає в клітини, забезпечує клітини поживними речовинами, виводить бактерії і токсини з клітин, забезпечує здоров'я клітин, сповільнюючи процес їх старіння.

Вміст води в крові становить 83%. Додавання достатньої кількості води може розріджувати кров, знижувати в'язкість крові, прискорювати кровообіг і покращувати обмін речовин.

Шкіра страждає без достатньої кількості води

За словами медика, вживання більшої кількості води також надає певний поживний вплив на шкіру.

Рідина може зволожувати поверхневі клітини шкіри, прискорювати метаболізм клітин шкіри і робити шкіру більш зволоженою, пружною і еластичною.

Скільки води потрібно пити протягом дня?

Здоровій дорослій людині потрібно близько 35 мл рідини в день на кілограм маси тіла - відповідно до загальних рекомендацій наукових організацій.

Для людини вагою 50 кг необхідно 1,7 л, 60 кг - 2,1 л, 70 кг - 2,4 л, 80 кг - 2,8 л води кожен день.