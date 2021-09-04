Проблемы решатся сами по себе: кому из знаков Зодиака невероятно повезет 4 и 5 сентября

Гороскоп на сентябрь 2021 говорит о том, что осень начнется спокойно, размеренно и без сильных эмоциональных всплесков. Все важные дела будут происходить по намеченному планы, а в личных отношениях наступит гармония и покой.
Астрологи рассказали, что ждет всех в ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, и назвали главных счастливчиков по знаку Зодиака. Об этом сообщает ТСН.
Первые выходные сентября пройдут на одной волне. Духовная жизнь станет не менее важной, чем материальная. Не стоит тратить сою ментальную энергию на бытовые и хозяйственные дела.
В субботу проблемы будут решаться сами по себе – как по взмаху волшебной палочки. Вам будет достаточно подумать о том, что нужно с чем-то разобраться и сразу будет приходить ответ от высших сил. Бытовые и хозяйственные хлопоты отложите на другой день – в субботу они не увенчаются успехом.
В воскресенье постарайтесь сохранить хрупкую и светлую энергетику, которая будет вокруг. Нельзя ссориться и конфликтовать, обижать и обижаться, кричать, ругаться нецензурными словами и даже просто повышать голос. Хрупкое равновесие может расколоться как стекло.
Телец
Астрологи рекомендуют провести выходные со своей семьей – целиком и полностью. Чем больше членов семьи и поколений соберется в эти дни вокруг, тем лучше. Особым вниманием окружите ваших пожилых родственников – они давно нуждаются в заботе. В ответ Тельцы получат мудрость, которую они накапливали в течение многих лет. Возможны, вы получите настоящий ценный житейский совет.
Рак
На выходных Ракам стоит отправиться на шопинг, в эти дни он окажется очень удачным. Есть шанс приобрести не только вещи, которых давно мечтали, но и получить удовольствие от прогулки по бутикам. Все купленное в эти дни будет служить верой и правдой многие годы, а то, что вы успеете увидеть – даст основание для полета фантазии при создании гардероба и интерьера.
Рыбы
В ближайшие дни Рыбы смогут наконец-то провести время с друзьями, которых давно не видели. Это может быть поездка за город, любимое кафе. Главное – вы сможете наговориться вдоволь, рассказать новости за последнее время. Впечатления будут яркими и их хвати на долгое время.
Напомним, ранее мы писали о том, что астролог дал гороскоп Таро на сентябрь для всех знаков Зодиака.
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