Проблемы решатся сами по себе: кому из знаков Зодиака невероятно повезет 4 и 5 сентября

Гороскоп на 4-5 сентября

Первые выходные сентября пройдут на одной волне. Духовная жизнь станет не менее важной, чем материальная. Не стоит тратить сою ментальную энергию на бытовые и хозяйственные дела.

В субботу проблемы будут решаться сами по себе – как по взмаху волшебной палочки. Вам будет достаточно подумать о том, что нужно с чем-то разобраться и сразу будет приходить ответ от высших сил. Бытовые и хозяйственные хлопоты отложите на другой день – в субботу они не увенчаются успехом.

В воскресенье постарайтесь сохранить хрупкую и светлую энергетику, которая будет вокруг. Нельзя ссориться и конфликтовать, обижать и обижаться, кричать, ругаться нецензурными словами и даже просто повышать голос. Хрупкое равновесие может расколоться как стекло.

Кому из знаков Зодиака повезет 4-5 сентября

Телец

Астрологи рекомендуют провести выходные со своей семьей – целиком и полностью. Чем больше членов семьи и поколений соберется в эти дни вокруг, тем лучше. Особым вниманием окружите ваших пожилых родственников – они давно нуждаются в заботе. В ответ Тельцы получат мудрость, которую они накапливали в течение многих лет. Возможны, вы получите настоящий ценный житейский совет.

Рак

На выходных Ракам стоит отправиться на шопинг, в эти дни он окажется очень удачным. Есть шанс приобрести не только вещи, которых давно мечтали, но и получить удовольствие от прогулки по бутикам. Все купленное в эти дни будет служить верой и правдой многие годы, а то, что вы успеете увидеть – даст основание для полета фантазии при создании гардероба и интерьера.

Рыбы

В ближайшие дни Рыбы смогут наконец-то провести время с друзьями, которых давно не видели. Это может быть поездка за город, любимое кафе. Главное – вы сможете наговориться вдоволь, рассказать новости за последнее время. Впечатления будут яркими и их хвати на долгое время.