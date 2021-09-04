Проблеми вирішаться самі по собі: кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить 4 і 5 вересня

Гороскоп на вересень 2021 говорить про те, що осінь почнеться спокійно, розмірено і без сильних емоційних сплесків. Всі важливі справи будуть відбуватися за наміченим планом, а в особистих відносинах настане гармонія і спокій.
Астрологи розповіли, що чекає всіх в найближчі вихідні, 4 і 5 вересня, і назвали головних щасливчиків за знаком Зодіаку. Про це повідомляє ТСН.
Перші вихідні вересня пройдуть на одній хвилі. Духовне життя стане не менш важливою, ніж матеріальна. Не варто витрачати сою ментальну енергію на побутові та господарські справи.
У суботу проблеми будуть вирішуватися самі по собі - як за помахом чарівної палички. Вам буде досить подумати про те, що потрібно з чимось розібратися і відразу буде приходити відповідь від вищих сил. Побутові та господарські клопоти відкладіть на інший день - в суботу вони не увінчаються успіхом.
У неділю постарайтеся зберегти тендітну і світлу енергетику, яка буде навколо. Не можна сваритися і конфліктувати, ображати та ображатися, кричати, лаятися нецензурними словами та навіть просто підвищувати голос. Тендітна рівновага може розколотися як скло.
Телець
Астрологи рекомендують провести вихідні зі своєю сім'єю - цілком і повністю. Чим більше членів сім'ї та поколінь збереться в ці дні навколо, тим краще. Особливою увагою оточіть ваших літніх родичів - вони давно потребують турботи. У відповідь Тельці отримають мудрість, яку вони накопичували протягом багатьох років. Можливі, Ви отримаєте справжній цінний життєвий рада.
Рак
На вихідних Ракам варто відправитися на шопінг, в ці дні він виявиться дуже вдалим. Є шанс придбати не тільки речі, яких давно мріяли, а й отримати задоволення від прогулянки по бутіках. Все куплене в ці дні буде служити вірою і правдою багато років, а то, що ви встигнете побачити – дасть підставу для польоту фантазії при створенні гардеробу та інтер'єру.
Риби
Найближчими днями риби зможуть нарешті провести час з друзями, яких давно не бачили. Це може бути поїздка за місто, улюблене кафе. Головне - ви зможете наговоритися вдосталь, розповісти новини за останній час. Враження будуть яскравими і їх вистачить на довгий час.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог дав гороскоп Таро на вересень для всіх знаків Зодіаку.
А також розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку астрологи обіцяють неприємності у вересні.