Проблеми вирішаться самі по собі: кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить 4 і 5 вересня

Гороскоп на 4-5 вересня

Перші вихідні вересня пройдуть на одній хвилі. Духовне життя стане не менш важливою, ніж матеріальна. Не варто витрачати сою ментальну енергію на побутові та господарські справи.

У суботу проблеми будуть вирішуватися самі по собі - як за помахом чарівної палички. Вам буде досить подумати про те, що потрібно з чимось розібратися і відразу буде приходити відповідь від вищих сил. Побутові та господарські клопоти відкладіть на інший день - в суботу вони не увінчаються успіхом.

У неділю постарайтеся зберегти тендітну і світлу енергетику, яка буде навколо. Не можна сваритися і конфліктувати, ображати та ображатися, кричати, лаятися нецензурними словами та навіть просто підвищувати голос. Тендітна рівновага може розколотися як скло.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить 4-5 вересня

Телець

Астрологи рекомендують провести вихідні зі своєю сім'єю - цілком і повністю. Чим більше членів сім'ї та поколінь збереться в ці дні навколо, тим краще. Особливою увагою оточіть ваших літніх родичів - вони давно потребують турботи. У відповідь Тельці отримають мудрість, яку вони накопичували протягом багатьох років. Можливі, Ви отримаєте справжній цінний життєвий рада.

Рак

На вихідних Ракам варто відправитися на шопінг, в ці дні він виявиться дуже вдалим. Є шанс придбати не тільки речі, яких давно мріяли, а й отримати задоволення від прогулянки по бутіках. Все куплене в ці дні буде служити вірою і правдою багато років, а то, що ви встигнете побачити – дасть підставу для польоту фантазії при створенні гардеробу та інтер'єру.

Риби

Найближчими днями риби зможуть нарешті провести час з друзями, яких давно не бачили. Це може бути поїздка за місто, улюблене кафе. Головне - ви зможете наговоритися вдосталь, розповісти новини за останній час. Враження будуть яскравими і їх вистачить на довгий час.