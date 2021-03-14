Привлечет богатство: астролог поделилась "денежным ритуалом"

Луна влияет на жизненные циклы на планете не меньше, чем звезды. По мнению астролога Натальи Анисимовой, ее влияние недооценено и польза может черпаться не полностью.

С помощью какого несложного ритуала лунная энергия принесет богатство и достаток в ваш дом - астролог написала в своем блоге в Instagram .

Рост Луны энергетически помогает росту и развитию наших дел, включая финансовые.

"Олигархами, конечно, только благодаря ритуалу стать не получится, работать все равно придется) Это не волшебная таблетка, но закрыть все необходимые расходы в течение месяца вы сможете. Луна отвечает за выживание и помогает нам в этом. Кому поможет больше всех? У кого в гороскопе во II доме стоит Луна или он начинается в знаке Рака. Но на деле помогает почти всем!" - рассказывает эксперт.

Сам ритуал состоит в несложном алгоритме действий:

Возьмите купюру, желательно достоинством покрупнее. Иностранную тоже можно. Положить купюру через 1-2 суток после новолуния на подоконник. Желательно, чтобы лунный свет на нее попадал. Купюру не убирать в течение 3 суток, чтобы она напиталась энергией роста Луны.

"Убрать купюру необходимо до 7 дней после новолуния, так как первая фаза Луны самая мощная и активная. На 7 день наступает уже II фаза. А она сменяет первую через кризисный аспект. Вот его нам и не нужно захватить", - добавляет Анисимова.

Если вы все же забыли убрать - катастрофы не будет, но ритуал может не сработать, делится эксперт.

При чем тратить "заряженную" купюру до следующего новолуния нельзя. Если она уйдет, то уйдет не одна, а с "друзьями" (другими купюрами). Можно заряжать одну и ту же купюру из раза в раз.

График выкладки весной: