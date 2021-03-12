Известный астролог назвал знаки Зодиака, у которых очень скоро начнется лучшая жизнь
Гороскоп на март 2021 сулит невероятное везение и успех четырем знакам Зодиака. Знаменитый астролог Павел Глоба назвал счастливчиков, которые уже в середине месяца смогут начать лучшую жизнь. Кого ждут везение в любовных, денежных и карьерных делах - читайте в нашем материале.
Об этом пишет slovofraza.com
Дева
Девы поймут, что стали чувствовать себя лучше. А для достижения важных целей вам в кои-то веки следует послушать мнения окружающих. Астролог советует не предаваться одиночеству, а проводить больше времени в кругу родных и близких, которые станут для вас настоящими антидепрессантами.
Скорпион
Скорпионам желательно сделать как можно больше дел в середине марта, ведь удача в эти дни будет всецело с вами. Павел Глоба рекомендует вам посвятить больше времени для избавления от негатива, который тащит вас назад, не дает полностью погрузиться в работу или отношения.
Козерог
Козерогов также ждет прилив мощной позитивной энергии в середине месяца. Астролог советует не рассчитывать на помощь окружающих, а делать все так, будто вы занимаетесь этим в одиночку. А вот совет близкого человека может вам пригодиться.
Водолей
Представители этого знака Зодиака могут, наконец, найти свое призвание. Если вы наемный работник, то получите ожидаемое и заслуженное повышение или увеличение зарплаты. Середина марта принесет много хороших новостей и идеально подойдет для поиска второй половинки или основательного шоппинга с близкими.
Ранее известный астролог Павел Глоба также назвал баловней судьбы, которым невероятно повезет в марте.
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