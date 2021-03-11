Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые встретят любовь до конца марта

Гороскоп на март 2021 от именитого астролога Павла Глобы расскажет про знаки Зодиака, которым посчастливится встретить настоящую любовь. Кому весна готовит знакомство со второй половинкой, море чувственных наслаждений, волнительной романтики и влюбленности - читайте в нашем материале.

Скорпион

В марте на первый план выйдет ваша романтическая жизнь. Павел Глоба советует временно прекратить замещать свою чувственную сторону работой и активно заняться поиском второй половинки. Ведь именно здесь звезды сулят вам большой успех. Астролог считает, что март для Скорпиона станет временем больших побед.

Стрелец

Стрельцам удача будет улыбаться во всех направлениях, а особенно тем, кто ищет любовь. Астролог советует обращать внимание на искренних людей, не склонных к предательству. Звезды хотят, чтобы Стрельцы научились прощать обиды, дав зажить старым ранам. Все проблемы марта пройдут очень быстро и не оставят негативного следа - вас ждет период очищения от обид и ментальной грязи.

Рыбы

У Рыб в марте будет много возможностей, причем как в сфере любви, так и в сфере финансов. В любви важно проявлять максимальную заботу о второй половинке. Тем, кто пока не нашел любовь, нужно сфокусироваться на этом гораздо активнее, но не в реальной жизни, а на просторах интернета.