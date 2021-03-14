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Залучить багатство: астролог поділилася "грошовим ритуалом"

Новость на русском → Неділя 14 березня 2021 05:55
Залучить багатство: астролог поділилася "грошовим ритуалом" Який ритуал залучить гроші (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Місяць впливає на життєві цикли на планеті не менше, ніж зірки. На думку астролога Наталії Анісімової, її вплив недооцінене і користь може черпатися не повністю.

За допомогою якого нескладного ритуалу місячна енергія принесе багатство і достаток у ваш будинок - астролог написала у своєму блозі в Instagram.

Зростання Місяця енергетично допомагає росту і розвитку наших справ, включаючи фінансові.

"Олігархами, звичайно, тільки завдяки ритуалу стати не вийде, працювати все одно доведеться) Це не чарівна таблетка, але закрити всі необхідні витрати протягом місяця ви зможете. Місяць відповідає за виживання і допомагає нам у цьому. Кому допоможе більше всіх? У кого у гороскопі у II будинку стоїть Місяць або він починається в знаку Рака. Але на ділі допомагає майже всім!" - розповідає експерт.

Сам ритуал полягає в нескладному алгоритм дій:

  1. Візьміть купюру, бажано гідністю побільше. Іноземну теж можна.
  2. Покласти купюру через 1-2 доби після молодика на підвіконня. Бажано, щоб місячне світло на неї потрапляло.
  3. Купюру не прибирати протягом 3 діб, щоб вона засвоїла енергією росту Місяця.

"Прибрати купюру необхідно до 7 днів після молодика, бо перша фаза Місяця найпотужніша і найактивніша. На 7 день настає вже II фаза. А вона змінює першу через кризовий аспект. От його нам і не потрібно захопити", - додає Анісімова.

Якщо ви все ж забули прибрати - катастрофи не буде, але ритуал може не спрацювати, ділиться експерт.

При чому витрачати "заряджену" купюру до наступного молодика не можна. Якщо вона піде, то піде не одна, а з "друзями" (іншими купюрами). Можна заряджати одну і ту ж купюру з разу в раз.

Графік викладки навесні:

  • викладаємо 14-15 березня, прибираємо 16-18 березня;
  • викладаємо 13-14 квітня, прибираємо 15-17 квітня;
  • викладаємо 12-13 травня, прибираємо 14-16 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвав знаки Зодіаку, у яких найближчим часом зміниться життя на краще.

А також розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку до кінця березня зустріне свою любов.

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