Никто из членов Королевской семьи не является расистом "даже чуть-чуть". Поэтому обвинения Меган Маркл в недавнем скандальном интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри - безосновательны.
Об этом заявил принц Уильям в четверг, 11 марта, во время посещения одной из школ Лондона.
Принц Уильям ответил на обвинения в расизме (скриншот)
На подходе к учебному заведению к мужу Кейт Миддлтон обратился журналист, который спросил его о том, смотрел ли тот интервью своего брата и как он прокомментирует обвинения в расизме.
Уильяму не оставалось ничего, как защищать честь королевской семьи.
"Мы вообще не расистская семья!" - сказал герцог Кембриджский.
Принц Уильям впервые ответил на обвинения Меган Маркл в расизме
Напомним, в последнем своем интервью Меган Маркл намекнула Опре на расизм в британской королевской семье. В частности герцогиня рассказала, что некоторые из представителей династии во время первой беременности экс-актрисы "проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына".
Меган была шокирована, когда узнала об этом.
"После рождения Арчи были обсуждения того, насколько темным окажется цвет его кожи", - сказала Сассекская.
Однако Маркл отказалась ответить на вопрос Опры о том, кто именно из членов королевской семьи был инициатором этих разговоров.
"Не хочу нанести слишком большой урон семье", - сказала она.
Ранее Елизавета II отреагировала на откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри.
Напомним, недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили пол второго ребенка.