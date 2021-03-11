Что именно сказал принц Уильям

Принц Уильям ответил на обвинения в расизме (скриншот)

На подходе к учебному заведению к мужу Кейт Миддлтон обратился журналист, который спросил его о том, смотрел ли тот интервью своего брата и как он прокомментирует обвинения в расизме.

Уильяму не оставалось ничего, как защищать честь королевской семьи.

"Мы вообще не расистская семья!" - сказал герцог Кембриджский.

Принц Уильям впервые ответил на обвинения Меган Маркл в расизме

С чего все началось?

Напомним, в последнем своем интервью Меган Маркл намекнула Опре на расизм в британской королевской семье. В частности герцогиня рассказала, что некоторые из представителей династии во время первой беременности экс-актрисы "проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына".

Меган была шокирована, когда узнала об этом.

"После рождения Арчи были обсуждения того, насколько темным окажется цвет его кожи", - сказала Сассекская.

Однако Маркл отказалась ответить на вопрос Опры о том, кто именно из членов королевской семьи был инициатором этих разговоров.

"Не хочу нанести слишком большой урон семье", - сказала она.