Ніхто з членів Королівської сім'ї не є расистом "навіть трохи". Тому звинувачення Меган Маркл у нещодавньому скандальному інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських Опрі Вінфрі - безпідставні.
Про це заявив принц Вільям у четвер, 11 березня, під час відвідування однієї зі шкіл Лондона.
Принц Вільям відповів на звинувачення в расизмі (скріншот)
На підході до навчального закладу до чоловіка Кейт Міддлтон звернувся журналіст, який запитав його про те, дивився той інтерв'ю свого брата і як він прокоментує звинувачення в расизмі.
Вільяму не залишалося нічого, як захищати честь королівської сім'ї.
"Ми взагалі не расистська сім'я!" - сказав герцог Кембриджський.
Принц Вільям вперше відповів на звинувачення Меган Маркл в расизмі
Нагадаємо, в останньому своєму інтерв'ю Меган Маркл натякнула Опрі на расизм в британській королівській сім'ї. Зокрема герцогиня розповіла, що деякі з представників династії під час першої вагітності екс-актриси "проявляли занепокоєння через колір шкіри її майбутнього сина".
Меган була шокована, коли дізналася про це.
"Після народження Арчі були обговорення того, наскільки темним виявиться колір його шкіри", - сказала Сассекська.
Однак Маркл відмовилася відповісти на питання Опри про те, хто саме з членів королівської сім'ї був ініціатором цих розмов.
"Не хочу нанести занадто великої шкоди сім'ї", - сказала вона.
Раніше Єлизавета II відреагувала на відверте інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.
Нагадаємо, нещодавно герцог і герцогиня Сассекські оголосили стать другої дитини.