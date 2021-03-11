Що саме сказав принц Вільям

Принц Вільям відповів на звинувачення в расизмі (скріншот)

На підході до навчального закладу до чоловіка Кейт Міддлтон звернувся журналіст, який запитав його про те, дивився той інтерв'ю свого брата і як він прокоментує звинувачення в расизмі.

Вільяму не залишалося нічого, як захищати честь королівської сім'ї.

"Ми взагалі не расистська сім'я!" - сказав герцог Кембриджський.

Принц Вільям вперше відповів на звинувачення Меган Маркл в расизмі

З чого все почалося?

Нагадаємо, в останньому своєму інтерв'ю Меган Маркл натякнула Опрі на расизм в британській королівській сім'ї. Зокрема герцогиня розповіла, що деякі з представників династії під час першої вагітності екс-актриси "проявляли занепокоєння через колір шкіри її майбутнього сина".

Меган була шокована, коли дізналася про це.

"Після народження Арчі були обговорення того, наскільки темним виявиться колір його шкіри", - сказала Сассекська.

Однак Маркл відмовилася відповісти на питання Опри про те, хто саме з членів королівської сім'ї був ініціатором цих розмов.

"Не хочу нанести занадто великої шкоди сім'ї", - сказала вона.