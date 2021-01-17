Принц Уильям обратился к британцам с важным призывом

Принц Уильям призвал жителей Великобритании делать прививки от коронавируса. При этом он отметил, что его бабушка королева Елизавета II и дедушка принц Филипп уже успешно вакцинировались.

Об этом принц Уильям заявил в обращении, видео которого опубликовали на Twitter-странице Кенсингтонского дворца.

"Мои бабушка и дедушка прошли вакцинацию, и я очень горжусь ими", - отметил Герцог Кембриджский в ответ на то, что в Британии есть люди, которые не хотят делать прививки.

При этом он подчеркнул, что в Великобритании находится ведущая служба здравоохранения, а также проходят правильные исследования и разработки.

Напомним, что уколы Елизавете II и принцу Филиппу сделал королевский домашний врач в Виндзорском замке, в котором королева и ее супруг пребывают на самоизоляции.

В Великобритании сейчас активно проходит вакцинация населения - уже более миллиона человек получили прививку от коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали о том, что Елизавета II жестко отомстила принцу Гарри и Меган Маркл и ее поддержала вся Британия. Дело в том, что еще в ноябре 2020 пара сделала запрос о возложении венка на лондонском мемориале от имени принца Гарри и получила быстрый отказ.

Венок от бывших герцогов Сассекских не был возложен, поэтому принц Гарри и Меган Маркл отправились на национальное кладбище Лос-Анджелеса, чтобы оставить цветы на могилах двух солдат Содружества.