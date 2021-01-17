Принц Вільям звернувся до британців з важливим закликом

Принц Вільям закликав жителів Великобританії робити щеплення від коронавірусу. При цьому він зазначив, що його бабуся королева Єлизавета II і дідусь принц Філіп вже успішно вакцинувалися.

Про це принц Вільям заявив у зверненні, відео якого опублікували на Twitter-сторінці Кенсінгтонського палацу.

"Мої бабуся і дідусь пройшли вакцинацію, і я дуже пишаюся ними", - зазначив Герцог Кембриджський у відповідь на те, що в Британії є люди, які не хочуть робити щеплення.

При цьому він підкреслив, що у Великобританії провідна служба охорони здоров'я, а також проходять правильні дослідження і розробки.

Нагадаємо, що уколи Єлизаветі II і принцу Філіпу зробив королівський домашній лікар у Віндзорському замку, в якому королева та її чоловік перебувають на самоізоляції.

У Великобританії зараз активно проходить вакцинація населення - вже більше мільйона осіб отримали щеплення від коронавірусної інфекції.

Раніше ми писали про те, що Єлизавета II жорстко помстилася принцу Гаррі і Меган Маркл і її підтримала вся Британія. Річ у тім, що ще в листопаді 2020 пара зробила запит про покладення вінка на лондонському меморіалі від імені принца Гаррі і отримала швидку відмову.

Вінок від колишніх герцогів Сасекських не був покладений, тому принц Гаррі і Меган Маркл вирушили на національний цвинтар Лос-Анджелеса, щоб залишити квіти на могилах двох солдатів Співдружності.