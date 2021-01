Принц Уильям обратился к британцам с важным призывом

Принц Уильям призвал жителей Великобритании делать прививки от коронавируса. При этом он отметил, что его бабушка королева Елизавета II и дедушка принц Филипп уже успешно вакцинировались.

Об этом принц Уильям заявил в обращении, видео которого опубликовали на Twitter-странице Кенсингтонского дворца.

Thank you to all the staff and volunteers across the country working to ensure that the most vulnerable in our society are protected from coronavirus pic.twitter.com/4gbXBligcp