Принц Вільям звернувся до британців з важливим закликом

Принц Вільям закликав жителів Великобританії робити щеплення від коронавірусу. При цьому він зазначив, що його бабуся королева Єлизавета II і дідусь принц Філіп вже успішно вакцинувалися.
Про це принц Вільям заявив у зверненні, відео якого опублікували на Twitter-сторінці Кенсінгтонського палацу.
Thank you to all the staff and volunteers across the country working to ensure that the most vulnerable in our society are protected from coronavirus pic.twitter.com/4gbXBligcp— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 16, 2021
"Мої бабуся і дідусь пройшли вакцинацію, і я дуже пишаюся ними", - зазначив Герцог Кембриджський у відповідь на те, що в Британії є люди, які не хочуть робити щеплення.
При цьому він підкреслив, що у Великобританії провідна служба охорони здоров'я, а також проходять правильні дослідження і розробки.
Нагадаємо, що уколи Єлизаветі II і принцу Філіпу зробив королівський домашній лікар у Віндзорському замку, в якому королева та її чоловік перебувають на самоізоляції.
У Великобританії зараз активно проходить вакцинація населення - вже більше мільйона осіб отримали щеплення від коронавірусної інфекції.
Раніше ми писали про те, що Єлизавета II жорстко помстилася принцу Гаррі і Меган Маркл і її підтримала вся Британія. Річ у тім, що ще в листопаді 2020 пара зробила запит про покладення вінка на лондонському меморіалі від імені принца Гаррі і отримала швидку відмову.
Вінок від колишніх герцогів Сасекських не був покладений, тому принц Гаррі і Меган Маркл вирушили на національний цвинтар Лос-Анджелеса, щоб залишити квіти на могилах двох солдатів Співдружності.