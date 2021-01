Принц Вільям звернувся до британців з важливим закликом

Принц Вільям закликав жителів Великобританії робити щеплення від коронавірусу. При цьому він зазначив, що його бабуся королева Єлизавета II і дідусь принц Філіп вже успішно вакцинувалися.

Про це принц Вільям заявив у зверненні, відео якого опублікували на Twitter-сторінці Кенсінгтонського палацу.

Thank you to all the staff and volunteers across the country working to ensure that the most vulnerable in our society are protected from coronavirus pic.twitter.com/4gbXBligcp