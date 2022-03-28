Прихватили почки или вернулся цистит? Как помочь себе дома

В условиях войны доступ к медицинским услугам может быть ограниченным, а здоровье мочевого пузыря и почек может подводить из-за пребывания в прохладных и влажных бомбоубежищах. Что делать, если вы почувствовали признаки цистита или воспаления почек типа пиелонефрита?
Об этом рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram.
Если у вас в моче кровь, стоит обратиться в ближайшую больницу.
Выпейте любой нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП):
Если все ваши симптомы сопровождаются температурой и все эти мучения не проходят после 2 приемов НПВП:
Если у вас есть возможность обратиться клинику или хотя бы сдать общий анализ мочи - обязательно сделайте это.
Ранее врачи также назвали список продуктов, которые необходимы организму во время войны.
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