Прихопили нирки чи повернувся цистит? Як допомогти собі вдома

Ознаки проблем з сечовим міхуром та (чи) нирками

У вас сильно болить сечовик або трохи вище попереку

Вам постійно здається, що ви хочете пісяти

Пісяти боляче

Колір сечі може стати більш темний

Якщо у вас у сечі кров, варто звернутися в найближчу лікарню.

Як собі допомогти:

Утепліть ноги, вдягнувши дві пари носків, або і три

Обмотайте поперек теплим шарфом, вдягніть майку

Можна покласти пляшку з теплою водою чи грілку на поперек, промежину чи живіт

Пийте багато теплого пиття (вода, чай), додавайте туди лимон, малину, клюкву

Ходіть пісяти, не тримайте. Потік сечі має бути постійним. Біль з кожним разом буде менша

Випийте будь-який нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП):

Ібупрофен 400/600 (1 табл. 2-3 рази в день 3 дні, добова доза 1200)

Афіда/Німесил (1 пакетик 2 рази в день 3 дні)

Якщо всі ваші симптоми супроводжуються температурою і всі ці муки не проходять після 2 прийомів НПЗП:

Монурал (2 пакетики з інтервалом 12 годин)

Аугментин (1 таблетка 2 рази в день - 5 днів)

Фуромаг (50 мг 3 рази в день - 5 днів)

Якщо у вас є можливість звернутись клініку чи хоча б здати загальний аналіз сечі - обов'язково зробіть це.