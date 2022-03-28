Прихопили нирки чи повернувся цистит? Як допомогти собі вдома

В умовах війни доступ до медичних послуг може бути обмеженим, а здоров'я сечового міхура та нирок може підводити через перебування в прохолодних і вологих бомбосховищах. Що робити, якщо ви відчули ознаки циститу чи запалення нирок типу пієлонефриту?
Про це розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.
Якщо у вас у сечі кров, варто звернутися в найближчу лікарню.
Випийте будь-який нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП):
Якщо всі ваші симптоми супроводжуються температурою і всі ці муки не проходять після 2 прийомів НПЗП:
Якщо у вас є можливість звернутись клініку чи хоча б здати загальний аналіз сечі - обов'язково зробіть це.
Раніше лікарі також назвали список продуктів, які необхідні організму під час війни.
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