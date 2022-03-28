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Прихопили нирки чи повернувся цистит? Як допомогти собі вдома

Фото: як допомогти собі при циститі чи запаленні нирок (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В умовах війни доступ до медичних послуг може бути обмеженим, а здоров'я сечового міхура та нирок може підводити через перебування в прохолодних і вологих бомбосховищах. Що робити, якщо ви відчули ознаки циститу чи запалення нирок типу пієлонефриту?

Про це розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.

Ознаки проблем з сечовим міхуром та (чи) нирками

  • У вас сильно болить сечовик або трохи вище попереку
  • Вам постійно здається, що ви хочете пісяти
  • Пісяти боляче
  • Колір сечі може стати більш темний

Якщо у вас у сечі кров, варто звернутися в найближчу лікарню.

Як собі допомогти:

  • Утепліть ноги, вдягнувши дві пари носків, або і три
  • Обмотайте поперек теплим шарфом, вдягніть майку
  • Можна покласти пляшку з теплою водою чи грілку на поперек, промежину чи живіт
  • Пийте багато теплого пиття (вода, чай), додавайте туди лимон, малину, клюкву
  • Ходіть пісяти, не тримайте. Потік сечі має бути постійним. Біль з кожним разом буде менша

Випийте будь-який нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП):

  • Ібупрофен 400/600 (1 табл. 2-3 рази в день 3 дні, добова доза 1200)
  • Афіда/Німесил (1 пакетик 2 рази в день 3 дні)

Якщо всі ваші симптоми супроводжуються температурою і всі ці муки не проходять після 2 прийомів НПЗП:

  • Монурал (2 пакетики з інтервалом 12 годин)
  • Аугментин (1 таблетка 2 рази в день - 5 днів)
  • Фуромаг (50 мг 3 рази в день - 5 днів)

Якщо у вас є можливість звернутись клініку чи хоча б здати загальний аналіз сечі - обов'язково зробіть це.

Раніше лікарі також назвали список продуктів, які необхідні організму під час війни.

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