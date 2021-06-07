Праздник 7 июня: что строго запрещено делать в Иванов день

7 июня 2021 в православной традиции отмечают Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. А в народе этот праздник называется "Иван-гусятник", "Гусятник", "Иванов день". Также этот день называется "Медвяными росами", считалось, что с 7 июня начинает выпадать опасная для растений роса, именно от нее просили уберечь Ионна Предтечу.
Что можно и нельзя делать в этот день, важные традиции праздника, у кого именины - читайте ниже в нашем материале.
7 июня принято было укрывать грядки на огороде от росы, ведь считалось, что осадки с этого дня становятся опасными - от них растения покрывались "ржавым" налетом.
Считалось, кто наступит на такую росу - заболеет. Поэтому на свои участки люди выходили, да и скотину выпускали на выпас уже после того, как роса сходила.
При этом с Иванова дня можно было высаживать рассаду капусты - это делали на восходе солнца.
Если носить в этот день белое - вам будет сопутствовать удача. На заболевшего тоже надевали одежду белого цвета, чтобы он выздоровел.
В народе верили, что люди, родившиеся 7 июня, могут быть долгожителями. Как оберег им следует носить на себе сапфир.
Сны в эту ночь показывают наши ошибки, которые мы совершили в жизни. Подумайте, правильно ли вы поступили, и постарайтесь все исправить.
О грядущих осадках предупреждают затихнувшие кузнечики. А вот если они громко стрекочут весь вечер, это к хорошей погоде.
Именины в этот день празднуют Иван, Виктория, Елена, Иннокентий, Федор.
Ранее мы писали про магнитную бурю, которая будет очень сильной в середине июня.