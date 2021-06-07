Свято 7 червня: що суворо заборонено робити в Іванів день

Важливі традиції Іванова дня

7 червня прийнято було вкривати грядки на городі від роси, адже вважалося, що опади з цього дня стають небезпечними - від них рослини покривалися "іржавим" нальотом.

Вважалося, хто наступить на таку росу - захворіє. Тому на свої ділянки люди виходили, та й худобу випускали на випас вже після того, як роса сходила.

При цьому з Іванова дня можна було висаджувати розсаду капусти - це робили на сході сонця.

Якщо носити в цей день біле - вас буде супроводжувати удача. На хворого теж надягали одяг білого кольору, щоб він одужав.

Що не можна робити 7 червня

Категорично заборонено робити генеральне прибирання і мести підлогу віником - можна вимести з дому не тільки сміття, але і щастя, гроші і удачу.

Забороняється носити одяг темного кольору - чорний або сірий - інакше все літо доведеться провести в печалі і поганому настрої.

Також не можна плювати на землю, щоб не оскверняти її. Якщо це зробити, настане чорна смуга.

Закоханим заборонено сидіти біля паркану - це може призвести до розставання.

7 червня не можна робити косметичні процедури на обличчі. При цьому можна йти до перукаря, стрижка буде вдалою.

Не можна також дивитися на небо, як тільки вийшли з дому - це не до добра.

Важливі прикмети свята

У народі вірили, що люди, які народилися 7 червня, можуть бути довгожителями. Як оберіг їм слід носити на собі сапфір.

Сни в цю ніч показують наші помилки, які ми зробили в житті. Подумайте, чи правильно ви вчинили, і постарайтеся все виправити.

Про прийдешні опади попереджають коники, що затихли. А ось якщо вони голосно стрекочуть весь вечір, це до гарної погоди.

Іменини в цей день святкують Іван, Вікторія, Олена, Інокентій, Федір.