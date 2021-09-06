Праздник 6 сентября: что строго нельзя делать в этот день, а что сделать нужно обязательно
6 сентября 2021 года согласно церковной православной традиции чтят память священномученика Евтихия. В народе этот праздник принято называть Днем Евтихия, Евтихия Тихого, Еремы.
Что запрещено делать сегодня, кого поздравить с днем ангела, важные традиции и приметы - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции 6 сентября
Ранее в этот осенний день принято было собираться в доме вдовы за посиделками. Девушки занимались рукоделием, пели песни, рассказывали истории и делились опытом.
Считается, что сегодня активизируется нечистая сила, поэтому нужно быть осторожнее - не отходить далеко от дома.
По одной из версий, 6 сентября связано со сбором семени льна. Но другая говорит - что в этот день принято было отдыхать, так как урожай уже собран. Также люди следили за погодой - согласно приметам, она должна быть тихой и безветренной.
Важные приметы на Евтихия Тихого
- Если 6 сентября идет дождь, в следующем году ждите хорошего урожая и сухой осени.
- Много желудей - зима будет долгой и суровой.
- Темные тучи - вскоре похолодает.
- Ночью ясно - будет хорошая погода.
Постарайтесь сегодня держаться подальше от огня и острых предметов. Наши предки говорили, что обжечься или порезаться 6 сентября - к большой беде.
Что строго запрещено делать сегодня
- Сплетничать, вести пустые, долгие и бессмысленные разговоры.
- Замешивать тесто, выпекать и жарить.
- Ходить в лес или на водоемы и откликаться на эхо. В этот день боялись красных цветов, кладбищенских и болотных огней.
Именины 6 сентября отмечают люди с такими именами:
Арсений, Георгий, Петр, Кузьма и Максим.
Ранее мы писали, когда будет День осеннего равноденствия в этом году, и что нужно обязательно сделать до этого времени.
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