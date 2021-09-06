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Свято 6 вересня: що строго не можна робити в цей день, а що зробити треба обов'язково

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Понеділок 06 вересня 2021 05:30
Свято 6 вересня: що строго не можна робити в цей день, а що зробити треба обов'язково Фото: яке свято 6 вересня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

6 вересня 2021 року згідно з церковною православною традицією вшановують пам'ять священномученика Євтихія. У народі це свято прийнято називати Днем Євтихія, Євтихія Тихого, Єреми.

Що заборонено робити сьогодні, кого привітати з днем ангела, важливі традиції і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції 6 вересня

Раніше в цей осінній день прийнято було збиратися в будинку вдови за посиденьками. Дівчата займатися рукоділлям, співали пісні, розповідали історії і ділилися досвідом.

Вважається, що сьогодні активізується нечиста сила, тому потрібно бути обережніше - не відходити далеко від дому.

За однією з версій, 6 вересня пов'язано зі збором насіння льону. Але інша каже, що в цей день прийнято було відпочивати, так як урожай вже зібраний. Також люди стежили за погодою - згідно з прикметами, вона повинна бути тихою і безвітряною.

Важливі прикмети на Євтихія Тихого

  • Якщо 6 вересня йде дощ, в наступному році чекайте хорошого врожаю і сухої осені.
  • Багато жолудів - зима буде довгою і суворою.
  • Темні хмари - незабаром похолодає.
  • Вночі ясно - буде хороша погода.

Постарайтеся сьогодні триматися подалі від вогню і гострих предметів. Наші предки говорили, що обпектися або порізатися 6 вересня - до великої біди.

Що суворо заборонено робити сьогодні

  • Пліткувати, вести порожні, довгі і безглузді розмови.
  • Замішувати тісто, випікати і смажити.
  • Ходити в ліс або на водойми і відгукуватися на відлуння. У цей день боялися червоних квітів, цвинтарних і болотних вогнів.

Іменини 6 вересня відзначають люди з такими іменами:

Арсеній, Георгій, Петро, Кузьма і Максим.

Раніше ми писали, коли буде день осіннього рівнодення цього року, і що потрібно обов'язково зробити до цього часу.

Також повідомлялося, скільки в українців буде вихідних і робочих днів у вересні 2021.

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